Crédit immobilier : Pas de répit pour la hausse des taux en août

En août, le nombre de barèmes reçus par les courtiers est plus élevé qu’à l’accoutumée en cette période. Habituellement, rares sont les banques à communiquer de nouveaux barèmes pendant les vacances. Mais, cette année, ne ressemble à rien de ce que nous avons déjà connu.

Une hausse entre 5 et 50 points de base en fonction des profils et des durées

La nouvelle hausse du taux d’usure permet aux banques de poursuivre leur remontée des taux, grâce à une nouvelle hausse de 24 points de base pour les crédits immobiliers dont la durée est supérieure ou égale à 20 ans.

Les banques appliquent donc des remontées très variables entre 5 et 50 points de base en fonction des profils et des durées, la moyenne se trouvant plutôt à 20 points de base. Ainsi, la hausse du taux moyen sur 20 ans varie fortement entre les régions :

Baisse de 5 à 15 points de base en Auvergne Rhône Alpes, Occitanie, Centre Val de Loire, Ile-de-France et Hauts-de-France

Aucune modification en Bretagne, Pays de la Loire et Provence Alpes Côte d’Azur

Augmentation de 5 à 25 points de base en Nouvelle-Aquitaine, Corse, Grand Est, Normandie et Bourgogne Franche Comté (la plus forte hausse).

« Les stratégies sont très variables en fonction des enseignes et des régions. Et en cette période estivale où, classiquement, les barèmes remontent pour éviter un nombre trop important de dossiers à traiter, on assiste à une remontée technique : l’éternelle course à la rentabilité grâce à la remontée du taux d’usure. Pourtant il faut noter que pour la première fois depuis longtemps, 2 partenaires financiers ont maintenu les mêmes conditions qu’en juillet, que de nouveaux barèmes apparaissent liés à des établissements qui partent ou repartent en conquête. Le coup de chaud qui dure maintenant depuis 20 mois pourrait être en passe de réellement se terminer. D’ailleurs, nos partenaires les plus positifs ambitionnent une réouverture pour la mi-septembre sous réserve que l’OAT 10 ans reste à des niveaux acceptables. Cependant, certains n’escomptent pas revenir avant 2024, heureusement, ils sont très peu nombreux. Il faudra, cependant, apprendre à se financer à des taux plus « normaux » et de façon durable. Au-delà de l’effet psychologique, ce n’est pas sans impact pour la capacité d’emprunt des ménages. Ainsi à mensualités constantes, la capacité d’emprunt des ménages a été grevée d’un quart depuis janvier 2022 », précise Cécile Roquelaure, Directrice des Etudes d’Empruntis.