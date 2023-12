Vous voulez adapter votre logement ou celui d’un proche pour le rendre plus sécurisant et réduire le risque de chute ? Ecoutez Paul Vérot, fondateur de LogiAdant invité de MonPodcastImmo.

Paul Vérot , cofondateur de la plateforme LogiAdapt est l’invité de Mon Podcast Immo. « Nous accompagnons les particuliers qui veulent adapter leur logement« , explique t-il au micro d’Ariane Artinian.

Dans un contexte où la population vieillit et souhaite rester indépendante le plus longtemps possible, l’entreprise se positionne comme un acteur clé dans le secteur de l’adaptation de logements. La mission de Paul Vérot ? Transformer les maisons en espaces sécurisés et adaptés aux besoins des personnes âgées.

Diagnostic et personnalisation

Paul Vérot met en avant l’approche personnalisée de LogiAdapt. Chaque projet débute par l’envoi d’un ergothérapeute qui réalise un diagnostic complet du logement. Cette évaluation détaillée permet de comprendre les besoins spécifiques du résident et de planifier des aménagements sur mesure.

Réseau d’artisan spécialisés

Une fois le diagnostic établi, LogiAdapt fait appel à son réseau d’artisans spécialisés. Ces professionnels, soigneusement sélectionnés, garantissent la qualité et l’efficacité des travaux réalisés. Paul Vérot insiste sur l’importance de la confiance et de l’expertise dans le choix de ces partenaires.

« De l’envoi d’un ergothérapeuthe pour réaliser un diagnostic du logement et des travaux à y effectuer, à la mise en relation avec des artisans de confiance en passant par la recherche de subventions, on s’occupe de tout. Paul Vérot, LogiAdapt’

Accompagnement financier

Un aspect crucial souligné par Paul Vérot est l’accompagnement dans la recherche d’aides financières. LogiAdapt s’efforce de réduire le fardeau financier pour les clients en identifiant des subventions et des aides disponibles, facilitant ainsi l’accessibilité des travaux d’adaptation.

Concernant les aspects financiers, Paul Vérot révèle que « le montant moyen des travaux s’élève à environ 8 000 euros, avec une prédominance des projets liés à l’aménagement de salles de bains. Ces travaux comprennent souvent l’installation de douches accessibles, la modification de lavabos, et l’ajout de barres d’appui et d’éléments de sécurité.«

90 % des travaux sont pris en charge. « Notre rôle est de faire en sorte que le reste à charge soit le plus bas possible. Si la personne a des difficultés pour payer le reste à charge, nous lui proposons des solutions de financement, comme un paiement en plusieurs fois sans frais. »

De nombreuses aides existent pour financer l’adaptation d’un logement. Evidemment, les particuliers ne sont pas toujours bien informés. « Pour identifier les aides existantes, nous avons constitué une base de données qui les recense avec les critères d’éligibilité. »

Et de conclure : « L’identification et la gestion des démarches pour obtenir des aides financières des pouvoirs publics (nationales, départementales, ou communales) est cruciale pour minimiser le reste à charge.«