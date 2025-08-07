Immobilier : Doit-on s’attendre à un exode climatique ?
Les Français sont prêts à déménager si les épisodes caniculaires venaient à s’intensifier. C’est ce que révèle une étude leboncoin immo qui les a interrogés et a cherché à comprendre l’impact des épisodes de forte chaleur sur leurs choix de vie.
Et si la canicule nous faisait déménager ? 8 Français sur 10 ressentent un inconfort important lié aux fortes chaleurs dans leur lieu de résidence. Alors que comptent-ils faire?
Alors que les vagues de chaleur s’intensifient chaque été et que l’inconfort thermique devient un enjeu de santé publique, leboncoin a voulu comprendre si cette nouvelle réalité climatique modifiait déjà les aspirations résidentielles des Français.
Un inconfort largement ressenti… surtout chez les jeunes et dans le sud
81 % des Français déclarent ressentir parfois ou souvent un inconfort important lié aux fortes chaleurs dans leur logement.
Les femmes semblent plus sensibles à la chaleur : 39% vs 31% pour les hommes. Plus ils sont jeunes, plus les répondants se plaignent plus souvent de la chaleur : de 51% pour les 18-24 ans à 26% pour les plus de 65 ans (36% pour les 24-49 ans et 30% pour les 50-64 ans)
Les régions où les répondants ressentent le plus souvent cet inconfort sont :
- Auvergne Rhône Alpes : 53% des répondants
- PACA : 53% des répondants
- Occitanie : 42% des répondants
- IDF : 41% des répondants
Ce sont logiquement les bretons (11%) et les normands (16%) qui sont les moins nombreux à ressentir souvent cet inconfort
1 Français sur 4 prêt à déménager à cause des canicules
Alors que 9 % des Français envisagent déjà sérieusement de déménager en raison de la répétition des canicules, ils sont 26 % à indiquer qu’ils pourraient l’envisager à l’avenir si la situation s’aggrave – ce que prévoient les experts climatiques.
En cohérence avec les enseignements précédents, ce sont les plus jeunes (18% des 18-24 ans) et les habitants d’Auvergne Rhône Alpes (20%) et PACA (13%) qui sont les plus nombreux à envisager sérieusement un déménagement vers des zones plus fraîches.
Parmi les répondants prêts à déménager, les destinations privilégiées sont :
- Le littoral au climat tempéré (42 %)
- La montagne / altitude (27 %)
- Les régions du nord de la France (18 %).
Les motivations de départ… et les freins
Toutefois, la majorité des Français (58%) n’envisage pas de déménager malgré la fréquence des épisodes de canicule. Ce chiffre descend à 37% pour ceux ayant déclaré souvent ressentir l’inconfort lié à la chaleur.
Les principales raisons qui retiennent les répondants de déménager sont rester près de sa famille son entourage (51%), conserver son emploi (45%), l’attachement à sa région actuelle (43%) et les raisons financières / le coût de l’immobilier dans les régions plus fraîches (33%).
Résidence secondaire : une alternative pour s’adapter au climat
À défaut d’un déménagement définitif, 8 % des Français envisagent l’achat ou la location d’une résidence secondaire dans une région plus fraîche. 25 % l’envisageraient si les canicules devenaient plus fréquentes et ces proportions montent à 11 % et 28 % chez les personnes fortement gênées par la chaleur.