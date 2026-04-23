Immobilier Sainte-Maxime : L’ancienne résidence secondaire de Charles Osgood (CBS) à vendre
L’ancienne résidence secondaire de Charles Osgood, le présentateur historique de CBS News Sunday Morning, située à Sainte-Maxime, est à vendre 4 500 000 €.
Cette élégante demeure de 560 m², 14 pièces et 8 chambres, située à Sainte-Maxime fut la résidence secondaire de Charles Osgood, journaliste américain et présentateur historique de CBS News Sunday Morning. Il l’a achetée en 1987.
Propriété aujourd’hui de sa veuve et leur fils, elle est à vendre par Côte d’Azur Sotheby’s International Realty à 4 500 000 €.
Une villa marquée par la figure de Charles Osgood
Charles Osgood (1933–2024) fut l’une des voix les plus reconnaissables du paysage audiovisuel américain. Au fil d’une carrière de plus de soixante ans, il s’est distingué par son sens du récit et son ton singulier, marquant durablement plusieurs générations de téléspectateurs.
Sa présence confère à cette propriété une dimension culturelle rare. Plus qu’une simple résidence, elle fut un lieu de vie, de recul et de transmission, à l’écart du tumulte, mais profondément ancré dans une trajectoire d’influence et de création.
Plus de 500 m² pensés pour recevoir et vivre
Nichée au sein jardin paysager de 4 000 m², la propriété bénéficie d’un emplacement privilégié, à quelques pas du centre-ville, de la mer et face à Saint-Tropez.
Pensée pour recevoir et se retrouver, la propriété développe plus de 500 m² de surface (492 m² loi Carrez), avec cinq chambres, dont trois avec un aperçu sur la mer.
Dès l’entrée, les volumes généreux, la hauteur sous plafond et la lumière naturelle séduisent. Les intérieurs révèlent l’élégance de la bâtisse : sols remarquables, larges fenêtres cintrées et superbes cheminées en pierre.
Le double salon de plus de 60 m² s’ouvre sur une vaste terrasse prolongée par le jardin paysager et l’espace piscine. La cuisine indépendante, entièrement rénovée, s’ouvre sur une terrasse ombragée, idéale pour les déjeuners d’été. De plain-pied, une chambre de maître tournée vers le jardin complète ce niveau.
À l’étage, quatre chambres toutes dotées de leur salle d’eau. Certaines disposent d’un balcon et d’un aperçu mer, renforçant la sensation de quiétude et d’évasion.
Un emplacement privilégié face à Saint-Tropez
Actuellement aménagé en espace loisirs avec salle de cinéma et salle de jeux, un appartement indépendant d’environ 50 m² enrichit la propriété. Une verrière attenante de plus de 40 m² crée un espace de détente lumineux, véritable trait d’union entre la maison et le jardin.
Une maison d’amis indépendante de plus de 80 m² complète l’ensemble, offrant trois chambres supplémentaires et son propre accès au jardin.