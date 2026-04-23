Immobilier Sainte-Maxime : L’ancienne résidence secondaire de Charles Osgood (CBS) à vendre

L’ancienne résidence secondaire de Charles Osgood, le présentateur historique de CBS News Sunday Morning, située à Sainte-Maxime, est à vendre 4 500 000 €.

Cette élégante demeure de 560 m², 14 pièces et 8 chambres, située à Sainte-Maxime fut la résidence secondaire de Charles Osgood, journaliste américain et présentateur historique de CBS News Sunday Morning. Il l’a achetée en 1987.

Propriété aujourd’hui de sa veuve et leur fils, elle est à vendre par Côte d’Azur Sotheby’s International Realty à 4 500 000 €.

Newsletter MySweetimmo

Une villa marquée par la figure de Charles Osgood

Charles Osgood (1933–2024) fut l’une des voix les plus reconnaissables du paysage audiovisuel américain. Au fil d’une carrière de plus de soixante ans, il s’est distingué par son sens du récit et son ton singulier, marquant durablement plusieurs générations de téléspectateurs.

Sa présence confère à cette propriété une dimension culturelle rare. Plus qu’une simple résidence, elle fut un lieu de vie, de recul et de transmission, à l’écart du tumulte, mais profondément ancré dans une trajectoire d’influence et de création.

À lire aussi Emily in Paris : Deux appartements à vendre dans son immeuble

Plus de 500 m² pensés pour recevoir et vivre

Nichée au sein jardin paysager de 4 000 m², la propriété bénéficie d’un emplacement privilégié, à quelques pas du centre-ville, de la mer et face à Saint-Tropez.

Pensée pour recevoir et se retrouver, la propriété développe plus de 500 m² de surface (492 m² loi Carrez), avec cinq chambres, dont trois avec un aperçu sur la mer.

Dès l’entrée, les volumes généreux, la hauteur sous plafond et la lumière naturelle séduisent. Les intérieurs révèlent l’élégance de la bâtisse : sols remarquables, larges fenêtres cintrées et superbes cheminées en pierre.

Le double salon de plus de 60 m² s’ouvre sur une vaste terrasse prolongée par le jardin paysager et l’espace piscine. La cuisine indépendante, entièrement rénovée, s’ouvre sur une terrasse ombragée, idéale pour les déjeuners d’été. De plain-pied, une chambre de maître tournée vers le jardin complète ce niveau.

À l’étage, quatre chambres toutes dotées de leur salle d’eau. Certaines disposent d’un balcon et d’un aperçu mer, renforçant la sensation de quiétude et d’évasion.

Un emplacement privilégié face à Saint-Tropez

Actuellement aménagé en espace loisirs avec salle de cinéma et salle de jeux, un appartement indépendant d’environ 50 m² enrichit la propriété. Une verrière attenante de plus de 40 m² crée un espace de détente lumineux, véritable trait d’union entre la maison et le jardin.

Une maison d’amis indépendante de plus de 80 m² complète l’ensemble, offrant trois chambres supplémentaires et son propre accès au jardin.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements