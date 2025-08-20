Immobilier neuf : Baisse des réservations en baisse de 8,7% au deuxième trimestre 2025
Les réservations de logements neufs par les particuliers continuent de reculer. Au deuxième trimestre 2025, elles ont chuté de 8,7% sur un an, selon le ministère de l’Aménagement du territoire. Malgré une légère reprise des mises en vente et des mesures publiques de soutien, le marché reste fragilisé.
En bref
- 15.726 logements neufs réservés entre avril et juin.
- Recul marqué pour les appartements, léger rebond pour les maisons.
- Les ventes en bloc et les annulations en hausse.
Réservations de logements neufs : la demande des particuliers continuer de s’essouffler
Entre avril et juin 2025, 15.726 logements neufs ont été réservés, soit une baisse de 8,7% par rapport à la même période en 2024. Sur un trimestre, le recul est plus limité (-2,3%), mais il s’agit du troisième trimestre consécutif de baisse.
« Cette diminution concerne principalement les appartements (-2,5%), avec 14.821 réservations », précise le service statistique du ministère. Les maisons individuelles, en revanche, progressent légèrement (+1,1%) avec 905 unités.
Plus de mises en vente mais un stock de logements neufs conséquent
Du côté de l’offre, 18.395 logements neufs ont été mis en vente au deuxième trimestre, en hausse de 4,5% par rapport au trimestre précédent. La hausse concerne les appartements (+4,1%) comme les maisons (+11,2%).
Au total, 121.270 logements restaient disponibles fin juin, soit une hausse de 1,2% sur trois mois, mais une baisse de 4,7% en un an.
Les annulations augmentent de 3,6% sur un trimestre, représentant 17,3% des réservations, mais reculent de 13,9% sur un an.
Le secteur reste en crise malgré les premiers signaux de reprise
Les ventes « en bloc », destinées aux bailleurs sociaux et investisseurs institutionnels, reculent de 6,5% sur un trimestre et atteignent 12.127 unités. Sur un an, la baisse est encore plus marquée (-25,6%).
Le secteur reste en crise sous l’effet conjugué « de la hausse des coûts de construction et des taux d’intérêt à partir de 2022 » et de la fin du dispositif Pinel.
Cependant, des signaux de reprise existent : baisse des taux d’intérêt, élargissement du prêt à taux zéro (PTZ) à l’ensemble du territoire et aux maisons individuelles depuis le 1er avril. Fin juin, deux parlementaires ont en outre remis au gouvernement un rapport proposant de nouveaux outils fiscaux pour encourager l’investissement locatif.