Immobilier Chatillon : 122 logements neufs lancés aux portes de Paris

BNP Paribas Immobilier Promotion lance à Châtillon une résidence de 122 logements neufs, portée par la dynamique du Grand Paris et d’un quartier en mutation.

BNP Paribas Immobilier Promotion lance la commercialisation d’une nouvelle résidence située aux portes de Paris, à l’angle de la rue de la République et de l’avenue Perrotin à Châtillon.

Implanté dans un environnement résidentiel calme, connecté et proche de toutes les commodités du quotidien, ce programme proposera 122 logements neufs, pour une livraison prévisionnelle au 4e trimestre 2029.

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Un programme neuf de 122 logements lancé à Châtillon

Situé à proximité immédiate de la Coulée Verte du Sud Parisien, le programme bénéficie d’un ancrage paysager fort, rare aux portes de la capitale. Cet axe majeur offre un continuum cyclable reliant Châtillon à Paris, renforçant l’attractivité résidentielle du quartier.



La desserte constitue un point fort du projet :

Métro ligne 13 à 14 minutes à pied,

Tramway T6 à 12 minutes,

Ligne 15 Sud du Grand Paris Express (mise en service 2027), permettant l’accès à La Défense en 20 minutes et à Orly en 16 min.

Cette connectivité renforce l’intégration de Châtillon dans la dynamique du Grand Paris, tout en préservant une identité de ville à taille humaine dotée de commerces, équipements scolaires et services de proximité.

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Au pied de l’écoquartier des Arues, un secteur à fort potentiel

La résidence s’insère dans le périmètre immédiat de l’écoquartier des Arues, vaste opération urbaine de près de 105 000 m² mêlant logements, commerces et équipements publics. Ce développement prévoit :

Un lycée, un groupe scolaire, une crèche,

Près de deux hectares d’espaces publics végétalisés,

L’élargissement de la Coulée Verte et une stratégie de végétalisation ambitieuse favorisant biodiversité et confort d’usage.

Cette transformation majeure du secteur contribuera à soutenir la qualité de vie et la valorisation immobilière à long terme.

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Un projet intégré au cœur d’un quartier en transformation

Conçue par l’agence Petitdidierprioux Architectes, la résidence développe une écriture élégante et contemporaine, caractérisée par une verticalité maîtrisée, des jeux de retraits et des volumes lumineux. Les façades s’habillent de teintes claires et de matériaux pérennes tels que le béton, la brique et l’aluminium apportant finesse et rythme à l’ensemble.



La résidence propose plusieurs typologies d’appartements allant du studio au 5 pièces duplex, avec une surface moyenne d’environ 63 m². La plupart les logements disposent d’un espace extérieur privatif (balcon, terrasse ou loggia), pensé comme un prolongement naturel du séjour.



Au sein du projet, un cœur d’îlot paysager s’inspire de l’ambiance d’un sous-bois francilien. Conçu en continuité directe avec la Coulée Verte, il offre un véritable espace de respiration, favorisant biodiversité, ombrage et confort climatique.

Engagée dans une démarche de construction responsable, BNP Paribas Immobilier Promotion vise pour le 63 Perrotin un haut niveau de performance environnementale :

Certification NF Habitat HQE 6* niveau très performant (visée),

Conformité à la réglementation environnementale RE 2020, avec un objectif de seuil 2022.

Ces engagements garantissent un habitat durable, économe en énergie et conçu pour le bien-être quotidien des futurs résidents.

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