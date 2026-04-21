Immobilier Montigny-lès-Metz : Perl lance une résidence de 13 appartements neufs à prix décoté

Perl lance Oxygène », un programme de 13 appartements, de 2 et 3 pièces, à Montigny-lès-Metz. Proposé à partir de 104 000 €, il offre une décote de 38 % par rapport au prix en pleine propriété.

Perl lance la commercialisation de 13 appartements de 2 et 3 pièces en nue-propriété au sein de la résidence « Oxygène », dans un secteur résidentiel particulièrement recherché de l’Eurométropole de Metz.

Proposée à partir de 104 000 €, celle-ci offre une décote de 38 % par rapport au prix en pleine propriété.

« Nous sommes ravis de lancer « Oxygène », notre première résidence à Montigny-lès-Metz, l’une des communes résidentielles les plus prisées de la métropole messine. Situé au cœur du nouveau quartier Lizé, alliant nature, commerces et mobilités douces, ce programme offre une opportunité de se constituer un patrimoine immobilier de qualité, dans un territoire dynamique aux portes du Luxembourg, tout en bénéficiant des avantages de la nue-propriété », précise Nicolas de Bucy, directeur général de Perl.

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« Oxygène » : 13 appartements neufs au cœur de l’écoquartier Lizé

Répartis du rez-de-chaussée au 3ème étage, les appartements sont tous prolongés d’une surface extérieure. Certains lots bénéficient en outre d’un emplacement de stationnement en sous-sol. La résidence est sécurisée par un système Vigik et visiophone, et dispose d’un local à vélos. La résidence respecte la Réglementation Énergétique 2020 et bénéficie du label NF Habitat HQE.

Implantée au cœur de l’écoquartier « Lizé », un ensemble labellisé de 9 hectares mêlant logements, commerces, bibliothèque-médiathèque, halle de marché et 12 000 m² de parcs et jardins, la résidence « Oxygène » se situe directement en face du parc Jacques Prévert et à deux pas de la place Simone Veil.

Un arrêt de bus desservant le centre-ville de Metz en 20 minutes se trouve à moins de 200 mètres, et la future ligne de tram-bus Mettis à Montigny-lès-Metz est attendue pour 2027. La gare de Metz, à 2,7 km, permet de rejoindre Paris et Strasbourg en 1h20, le Luxembourg en 40 minutes.

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Une solution d’investissement performante et sécurisée

Moyennant une décote de 38 % sur le prix en pleine propriété, les appartements de la résidence « Oxygène »sont accessibles à partir de 104 000 € en nue-propriété (contre 168 000 € en pleine propriété pour les 2 pièces), avec un prix moyen habitable de 2 620 €/m² hors parking. Les parkings en sous-sol sont disponibles à partir de 12 400 € en nue-propriété.

Pendant une durée de démembrement de 16 ans, les logements seront loués par l’usufruitier-bailleur Moselis, bailleur social reconnu de la région messine. Le bailleur assurera l’entretien du bien pendant toute la durée de l’usufruit, et prendra en charge la rémunération du syndic. Les investisseurs bénéficieront ainsi d’un placement immobilier sécurisé, sans risque locatif ni contrainte de gestion, avec la possibilité de déduire les intérêts d’emprunt. La signature des actes notariés est prévue au 4ème trimestre 2026, pour une livraison au 4ème trimestre 2027.

Montigny-lès-Metz et l’Eurométropole de Metz : un territoire attractif et bien connecté

Située au cœur du Grand Est, l’Eurométropole de Metz regroupe près de 230 000 habitants. Positionnée au croisement des axes européens entre Luxembourg, Nancy et Strasbourg, Metz bénéficie d’une attractivité renforcée par la présence de plus de 23 500 étudiants et d’un flux de plus de 10 000 travailleurs frontaliers vers le Luxembourg, moteur économique fort pour le bassin d’emploi local.

Montigny-lès-Metz, commune résidentielle prisée du sud-ouest de Metz, se distingue par son cadre de vie calme et familial, ses nombreux commerces, écoles et équipements sportifs et culturels. Labellisée « 4 Fleurs », elle accueille notamment le Jardin Botanique de Metz.

Bien desservie par le réseau de transport urbain LE MET’ et la future ligne Mettis, elle jouit d’une accessibilité immédiate au centre-ville de Metz, accessible en quelques minutes. Ce cadre de vie recherché, combiné à la proximité de l’Allemagne et du Luxembourg (50 km), fait de Montigny-lès-Metz un territoire particulièrement attractif pour un investissement immobilier patrimonial.

Rappel du concept de l’investissement en nue-propriété Le démembrement de propriété repose sur le partage de l’usufruit et de la nue-propriété qui sont les deux droits constitutifs de la pleine propriété. Le nu-propriétaire possède le bien sans en avoir l’usage, pendant une durée définie contractuellement, de 15 à 20 ans, tandis que l’usufruitier dispose du droit d’usage du bien en assurant la gestion locative globale, tout en percevant, au fil de l’eau, les revenus afférents.

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