Jardinage : 23 % des Français favorables à l’interdiction des tondeuses à essence
Près d’un quart des Français (23 %) sont favorables à une interdiction totale des tondeuses à essence, jugées trop polluantes. Un soutien marqué chez les jeunes et en Île-de-France, selon Travaux.com.
En bref
- 23 % des Français souhaitent interdire les tondeuses à essence
- Les 18-34 ans sont les plus favorables (29 %)
- Île-de-France et Grand Est en tête du soutien (28 %)
- Nouvelle-Aquitaine et PACA les moins favorables (19 %)
Des Français divisés selon le sexe, l’âge et la région
Les hommes se montrent légèrement plus favorables à cette interdiction que les femmes selon le sondage Travaux.com : 24 % contre 22 %. Autre enseignement, les jeunes sont les plus enclins à bannir les tondeuses à essence : 29 % des 18-34 ans y sont favorables, contre 26 % des 35-55 ans et seulement 18 % des plus de 55 ans. Les disparités régionales sont également marquées. L’Île-de-France et le Grand Est affichent 28 % d’opinions favorables, tandis que la Nouvelle-Aquitaine et la Provence-Alpes-Côte d’Azur ne recueillent que 19 % de soutien.
Un débat environnemental déjà lancé
Les tondeuses à essence restent très présentes dans les jardins français, mais leur impact environnemental et sonore est de plus en plus critiqué. Aux États-Unis, leur usage est déjà restreint et plusieurs constructeurs, comme Honda ou John Deere, investissent dans des modèles électriques. En France, 23 départements ont instauré des restrictions d’utilisation entre 12h et 16h afin de limiter les nuisances sonores. Et avec l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050, des mesures plus strictes pourraient suivre.
« Une transition inévitable »
Pour Sébastien Lassagne, expert chez Travaux.com, cette évolution semble difficile à éviter. « Les tondeuses à essence restent populaires, mais il est probable que les usages évoluent. Certaines collectivités restreignent déjà leur utilisation à cause du bruit, et d’autres lois pourraient bientôt encadrer leur usage. Avec les progrès technologiques, de plus en plus de Français se tournent vers des solutions plus respectueuses de l’environnement. »
Quelles alternatives aux tondeuses à essence ?
- Tondeuse électrique : Qu’elle soit filaire pour les petites surfaces ou à batterie pour plus de liberté, elle séduit de plus en plus de particuliers. Plus silencieuse, plus légère et sans émissions directes de CO₂, elle reste cependant limitée pour les grands terrains, faute d’autonomie suffisante.
- Robot tondeuse : Ces appareils autonomes, en plein essor, promettent un confort inédit. Ils travaillent seuls après installation et assurent une coupe régulière. Leur coût reste élevé et leur impact sur la faune – notamment les hérissons – suscite encore de vifs débats.
- Tondeuse manuelle ou faux : Ces solutions traditionnelles reviennent dans certains jardins. Zéro énergie, zéro carburant et zéro pollution, mais au prix d’un entretien plus chronophage et physique.
- Laisser pousser la pelouse : De plus en plus de particuliers choisissent de réduire volontairement la tonte. L’initiative internationale No Mow May (un mois de mai sans tonte) encourage à laisser pousser l’herbe pour favoriser la biodiversité, en particulier les insectes pollinisateurs. Une tendance encore marginale, mais qui séduit les adeptes de jardins naturels.
Le saviez-vous ? : Près d’un tiers des ménages français possèdent une tondeuse à gazon. Parmi les 700 000 modèles vendus chaque année, environ la moitié fonctionne encore à l’essence.