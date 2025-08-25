Nomination : Jean-Luc Triollet devient Directeur Général de Dynacité
Jean-Luc Triollet est nommé Directeur Général de Dynacité. Avec cette nouvelle gouvernance, le bailleur de l’Ain réaffirme sa volonté d’être un acteur majeur, innovant, engagé et proche à la fois des locataires et des territoires.
Dynacité annonce la nomination de Jean-Luc Triollet au poste de Directeur Général. Architecte Urbaniste de formation, Président de la fédération nationale des directeurs d’OPH, fort d’un parcours riche et engagé au service de l’habitat, du développement territorial et des politiques publiques, son expertise technique, sa connaissance approfondie des enjeux locaux, sa capacité à instaurer un dialogue constructif avec les partenaires institutionnels, et son attachement à la qualité du service rendu aux locataires constitueront « de solides atouts pour accompagner Dynacité dans la poursuite de ses ambitions ».
Les missions de Jean-Luc Triollet
Dans ses nouvelles fonctions de Directeur Général de Dynacité, il aura notamment pour mission de :
- Bâtir un projet d’entreprise pour les années à venir.
- Renforcer la qualité de service aux locataires
- Poursuivre le développement
- Accompagner les enjeux de la transition écologique sur le patrimoine existant et les futures constructions
- Représenter l’organisme auprès de ses partenaires et institutions.
Une nomination qui répond à l’action et l’évolution du Groupe
« Son expérience, et notamment dans la conduite du changement, son engagement et sa vision stratégique sont autant de qualités qui permettront de consolider notre action au service des territoires et des habitants. Sa nomination s’inscrit pleinement dans la dynamique que nous portons collectivement pour répondre aux grands défis du logement social : évolution des besoins sociaux, tension foncière, production de logement, rénovation énergétique et maîtrise des équilibres économiques», précise Pierre Lurin, Président de Dynacité.