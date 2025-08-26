Immobilier : Pourquoi la visibilité digitale devient un enjeu stratégique pour les réseaux d’agences

Avec 95 % des projets immobiliers qui débutent sur internet, les réseaux doivent renforcer leur présence digitale. ERA illustre cette tendance avec le lancement de son nouveau site ERAimmobilier.com.

Le secteur immobilier ne cesse d’évoluer. La visibilité digitale est devenue un atout stratégique pour les réseaux immobiliers.

En bref 95 % des projets immobiliers commencent sur Google.

Les réseaux d’agences doivent affirmer leur présence en ligne.

ERA Immobilier illustre cette tendance avec le lancement de son nouveau site ERAimmobilier.com.

Newsletter MySweetimmo

La bataille de l’attention se joue désormais en ligne

Aujourd’hui, 95 % des recherches immobilières commencent sur internet. Une réalité qui oblige les réseaux d’agences à revoir leurs stratégies. Portails, plateformes et enseignes se disputent la visibilité des acheteurs et vendeurs. Dans ce contexte, renforcer sa présence digitale n’est plus un choix, mais une condition de survie.

« La bataille de l’attention se joue sur Google, mais la confiance se gagne dans l’agence. Avec ERAimmobilier.com, nous donnons à nos franchisés les moyens de peser des deux côtés : en ligne pour attirer, en local pour concrétiser », explique François Gagnon, Président ERA Europe et ERA France.

Une tendance de fond : digital + proximité

Le lancement du nouveau site d’ERA Immobilier illustre un mouvement de fond : la complémentarité entre vitrine numérique et expertise locale.

Les portails immobiliers captent une part croissante de l’audience.

Les réseaux cherchent à affirmer leur identité digitale pour exister face à cette concurrence.

Les agences gardent un atout majeur : leur rôle de proximité et leur capacité à transformer une recherche en ligne en transaction concrète.

Quand le web complète l’agence immobilière physique

Pour les professionnels, la visibilité digitale ne remplace pas l’agence physique : elle la complète. L’idée n’est pas de s’opposer aux géants du web, mais de donner aux franchisés des outils adaptés aux usages des consommateurs, de plus en plus mobiles et connectés.

ERA Immobilier, comme d’autres réseaux, investit donc dans des plateformes optimisées pour le référencement naturel et la fluidité du parcours client. Une évolution qui illustre le virage numérique du secteur, où la conquête des prospects passe désormais par la double légitimité : exister en ligne et rassurer en local.

À retenir : La visibilité digitale est aujourd’hui un atout stratégique pour les réseaux immobiliers. Evidemment, elle ne remplace pas l’expertise de terrain mais la renforce.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements