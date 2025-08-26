Immobilier : Pourquoi la visibilité digitale devient un enjeu stratégique pour les réseaux d’agences
Avec 95 % des projets immobiliers qui débutent sur internet, les réseaux doivent renforcer leur présence digitale. ERA illustre cette tendance avec le lancement de son nouveau site ERAimmobilier.com.
Le secteur immobilier ne cesse d’évoluer. La visibilité digitale est devenue un atout stratégique pour les réseaux immobiliers.
En bref
- 95 % des projets immobiliers commencent sur Google.
- Les réseaux d’agences doivent affirmer leur présence en ligne.
- ERA Immobilier illustre cette tendance avec le lancement de son nouveau site ERAimmobilier.com.
La bataille de l’attention se joue désormais en ligne
Aujourd’hui, 95 % des recherches immobilières commencent sur internet. Une réalité qui oblige les réseaux d’agences à revoir leurs stratégies. Portails, plateformes et enseignes se disputent la visibilité des acheteurs et vendeurs. Dans ce contexte, renforcer sa présence digitale n’est plus un choix, mais une condition de survie.
« La bataille de l’attention se joue sur Google, mais la confiance se gagne dans l’agence. Avec ERAimmobilier.com, nous donnons à nos franchisés les moyens de peser des deux côtés : en ligne pour attirer, en local pour concrétiser », explique François Gagnon, Président ERA Europe et ERA France.
Une tendance de fond : digital + proximité
Le lancement du nouveau site d’ERA Immobilier illustre un mouvement de fond : la complémentarité entre vitrine numérique et expertise locale.
- Les portails immobiliers captent une part croissante de l’audience.
- Les réseaux cherchent à affirmer leur identité digitale pour exister face à cette concurrence.
- Les agences gardent un atout majeur : leur rôle de proximité et leur capacité à transformer une recherche en ligne en transaction concrète.
Quand le web complète l’agence immobilière physique
Pour les professionnels, la visibilité digitale ne remplace pas l’agence physique : elle la complète. L’idée n’est pas de s’opposer aux géants du web, mais de donner aux franchisés des outils adaptés aux usages des consommateurs, de plus en plus mobiles et connectés.
ERA Immobilier, comme d’autres réseaux, investit donc dans des plateformes optimisées pour le référencement naturel et la fluidité du parcours client. Une évolution qui illustre le virage numérique du secteur, où la conquête des prospects passe désormais par la double légitimité : exister en ligne et rassurer en local.
À retenir : La visibilité digitale est aujourd’hui un atout stratégique pour les réseaux immobiliers. Evidemment, elle ne remplace pas l’expertise de terrain mais la renforce.