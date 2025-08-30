Immobilier de luxe au Portugal : Lisbonne, Cascais et Comporta font flamber les prix

Le Portugal attire plus que jamais les investisseurs fortunés. À Lisbonne, Cascais ou Comporta, l’immobilier de luxe flambe, porté par une clientèle internationale séduite par la qualité de vie et la sécurité.

Le marché de l’immobilier de luxe au Portugal est en pleine effervescence. Les prix progressent rapidement dans les zones les plus prisées, en particulier Lisbonne, Cascais et Comporta, qui séduisent une clientèle internationale fortunée en quête de qualité de vie, de sécurité et d’un marché porteur.

Athena Advisers, spécialiste de l’immobilier et présent au Portugal, revient sur les attraits de cette destination qui n’en finit pas de séduire Français et étrangers.

En bref Lisbonne : +7,2% en un an, 5.642 €/m² en moyenne.

Cascais : prix moyen à 8.389 €/m², au-dessus de 10.000 €/m² pour les villas de prestige.

Comporta : +28,5% en un an, jusqu’à 15.000 €/m² pour certaines propriétés.

Un marché attractif et fiscalement avantageux

En dix ans, le Portugal est devenu l’une des destinations les plus recherchées par les investisseurs immobiliers internationaux.

Lisbonne, Porto, Comporta (à 1 heure de route de Lisbonne sur la côte) et l’Algarve (la région la plus au sud du pays) sont désormais des destinations de choix pour les particuliers fortunés et les family offices à la recherche d’un certain style de vie et d’un retour sur investissement à long terme.

Le climat doux du Portugal, son niveau de sécurité élevé et son coût de la vie inférieur aux grandes capitales européennes en font un point d’ancrage pour expatriés, retraités et entrepreneurs.

Le statut de résident non habituel (RNH), qui offre pendant dix ans des avantages fiscaux aux nouveaux arrivants, renforce encore cette attractivité. Certaines pensions étrangères peuvent être imposées à taux réduit, voire exonérées sous conditions, et les revenus locatifs bénéficient souvent de régimes favorables.

Côté prix : une augmentation annuelle entre 6 et 10 %

Ces dix dernières années, les prix de l’immobilier ont augmenté, en particulier à Lisbonne, Porto, en Algarve et dans les zones côtières émergentes comme Comporta et Melides. Selon des données récentes, l’augmentation annuelle moyenne de la valeur des biens immobiliers dans les endroits clés se situe entre 6 et 10%. Par ailleurs, le marché locatif portugais est en plein essor, en particulier à Lisbonne, Porto et dans les zones touristiques côtières. Avec un flux constant de touristes et d’expatriés, les biens immobiliers très demandés peuvent générer des rendements nets compris entre 4 et 7% par an.

« Acheter pour louer reste une stratégie patrimoniale payante pour les investisseurs à la recherche de revenus passifs stables et d’une forte revalorisation du capital à long terme », explique Jorge Próspero dos Santos, directeur commercial Portugal chez Athena Advisers,

Il précise : « La croissance soutenue que nous connaissons est largement due à un déséquilibre structurel entre l’offre et la demande. D’une part, la demande internationale et nationale continue d’augmenter, alimentée par les investisseurs étrangers, les nomades numériques, les retraités et les expatriés portugais de retour au pays. D’autre part, l’offre de logements reste limitée en raison de contraintes réglementaires, de la lenteur des permis de construire et de l’importance accordée à la qualité plutôt qu’à la quantité dans les nouveaux projets immobiliers. Ce fort écart entre l’offre et la demande pousse non seulement les prix à la hausse, mais augmente également la liquidité et la valeur des actifs existants. »

Lisbonne : la capitale en pleine ascension

Lisbonne attire une clientèle internationale de plus en plus large, notamment venue des États-Unis. En juin 2025, le prix moyen du mètre carré y a atteint 5.642 €, soit une hausse de 7,2% en un an.

Dans les quartiers les plus prestigieux comme l’Avenida da Liberdade, le Chiado ou le Príncipe Real, les prix dépassent largement la moyenne, avec des biens neufs proposés entre 10.000 et 12.000 €/m². La transformation de Lisbonne en hub culturel, technologique et financier consolide son statut de capitale européenne attractive pour les investisseurs haut de gamme.

© Athena Advisers – Appartement d’exception à vendre à Lisbonne

Cascais : un cadre côtier exclusif

Située à quelques kilomètres de Lisbonne, la station balnéaire de Cascais reste l’une des destinations les plus prisées pour l’immobilier de luxe. Entre ses plages, son port de plaisance, ses écoles internationales et sa qualité de vie, Cascais attire une clientèle internationale prête à payer le prix fort.

En 2024, le prix moyen y atteignait 8.389 €/m², et dans certains quartiers prestigieux comme Quinta da Marinha, les villas dépassent 10.000 €/m², avec vue imprenable sur l’océan Atlantique.

© Athena Advisers – Appartement haut de gamme à vendre à Cascais

Comporta : le “Hamptons portugais”

Comporta, longtemps préservée, est devenue en quelques années une référence mondiale du luxe balnéaire. Surnommée les « Hamptons portugais », la station connaît une flambée spectaculaire : en 2024, le prix moyen atteignait 9.000 €/m², soit une hausse de 28,5% en un an. Les villas de prestige s’y négocient désormais jusqu’à 15.000 €/m².

Sa combinaison de plages sauvages, de nature préservée et d’un style de vie bohème chic attire particulièrement les acheteurs américains et européens fortunés.

© Athena Advisers – Villa à vendre à Comporta, Portugal

Le Portugal, valeur sûre pour les investisseurs

« Le Portugal est et restera une destination sûre en matière d’investissement immobilier sur le long terme grâce à plusieurs facteurs : la qualité de vie, une économie solide (inflation faible, marché immobilier relativement stable…), les politiques fiscales attractives, une demande croissante des acheteurs internationaux et une connectivité accrue des transports », conclut Jorge Próspero dos Santos.

Les nouvelles liaisons aériennes renforcent cette dynamique, comme les vols directs Porto-Boston et Lisbonne-Los Angeles ouverts en 2025. Autant d’éléments qui confortent l’image du Portugal comme un marché immobilier de luxe solide et prometteur.

