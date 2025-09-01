Immobilier et colocation : Des loyers stables, des candidatures en hausse et d’indispensables garants

Selon le baromètre Oqoro 2025, dans un marché locatif en crise, où les loyers restent élevés et les logements toujours plus rares, la colocation devient l’un des derniers accès au logement pour toute une génération d’étudiants et de jeunes actifs.

Pour décrypter l’évolution du marché, Oqoro, spécialiste de la gestion locative en ligne, publie la seconde édition du baromètre de la colocation. Basé sur l’analyse de plus de 120 000 annonces de chambres à louer et 200 000 candidatures, celui-ci dresse un état des lieux d’un marché en mutation où il devient de plus en plus difficile de se loger.

En bref Une chambre en colocation coûte en moyenne 494 € par mois (+0,4 % sur un an).

(+0,4 % sur un an). 7,6 candidatures par chambre , jusqu’à 12,6 à Paris

, jusqu’à Loyers toujours au sommet à Paris (749 €), mais en baisse à Rennes, Grenoble ou Nantes

80 % des candidats ont un garant : c’est devenu un passage obligé

Des loyers globalement stables, mais de fortes disparités

Bonne nouvelle pour les candidats : les loyers de colocation restent globalement stables en 2025, à 494 € par mois en moyenne. Mais derrière cette stabilité se cachent de fortes disparités.

Paris reste la ville la plus chère avec 749 € par mois en moyenne.

reste la ville la plus chère avec en moyenne. Annemasse connaît une flambée : +4,7 % pour atteindre 538 €.

connaît une flambée : pour atteindre 538 €. À l’inverse, Rennes (-4,6 %), Nantes (-4,5 %) ou Grenoble (-2,6 %) enregistrent des baisses.

Ces variations confirment que le marché reste très dépendant de l’offre locale et de la tension entre supply et demande.

Une tension locative qui explose à la rentrée

La colocation attire de plus en plus, mais l’offre ne suit pas. En moyenne, chaque chambre disponible reçoit 7,6 candidatures (+9,3 % en un an). À Paris, la tension atteint 12,6 candidatures par chambre ; à Lyon, 11,5.

La moitié des entrées en colocation se concentre entre juillet et septembre, période où étudiants et jeunes actifs cherchent massivement à se loger. Résultat : le marché est saturé, et les candidats doivent se montrer extrêmement réactifs.

Garants : un passage obligé

En 2025, 80 % des dossiers de colocation comportent un garant, contre 69 % en 2024. Le recours à un garant est devenu quasiment incontournable, qu’il s’agisse des parents, de la caution Visale ou d’acteurs privés comme Garantme.

Pour les candidats, ne pas avoir de garant solide revient souvent à voir son dossier écarté. Une tendance qui accentue les inégalités entre étudiants et jeunes actifs selon leur origine sociale.

Étudiants, jeunes actifs… et même retraités

La colocation reste avant tout l’affaire des jeunes : l’âge moyen des candidats est de 26 ans. Mais la diversité progresse :

52 % sont étudiants

43 % jeunes actifs

2,3 % retraités, souvent attirés par la convivialité et le partage des frais.

Cette évolution traduit l’adaptation de la colocation à des besoins multiples : logement étudiant, solution économique pour les premiers emplois, ou alternative pour seniors isolés.

Avec des loyers relativement stables mais une pression accrue sur les candidatures et la nécessité d’un garant, la colocation s’impose plus que jamais comme une solution incontournable pour accéder à un logement en 2025.

Les 3 conseils pour décrocher une chambre Préparer un dossier complet avec pièce d’identité, justificatif de ressources et garant. Anticiper dès juin : les meilleures offres partent vite avec le calendrier Parcoursup et les résultats du Bac. Élargir son périmètre : viser aussi des villes où l’offre est plus abondante, comme Grenoble, Rouen ou Tours.

