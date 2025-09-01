Immobilier de vacances : The Marriott Vacation Clubs s’étend en Asie-Pacifique

Avec un nouveau resort en Thaïlande et des projets à Bali et Shanghai, Marriott confirme son virage vers l’immobilier de vacances en Asie.

The Marriott Vacation Clubs a inauguré en août son nouveau resort en Thaïlande, le Marriott Vacation Club, Khao Lak Beach Resort. Cette ouverture illustre l’essor de l’immobilier de vacances en Asie-Pacifique, où le groupe prévoit également une extension à Bali et un centre d’appels renforcé à Shanghai.

L’essentiel Marriott a inauguré un resort à Khao Lak en Thaïlande et prépare une expansion à Bali dès 2026, tout en renforçant son centre d’appels à Shanghai.

Khao Lak, nouvelle vitrine de l’immobilier de vacances

Le Marriott Vacation Club, Khao Lak Beach Resort a accueilli ses premiers visiteurs le 28 août. Installé au sein du JW Marriott Khao Lak Resort & Spa, il propose 52 appartements de deux chambres, conçus pour accueillir jusqu’à cinq personnes.

« Nos investissements continus en Asie-Pacifique […] reflètent notre engagement à long terme dans la région », explique John Geller, PDG de Marriott Vacations Worldwide.

Le complexe, inspiré du style architectural Lanna, associe design thaïlandais et durabilité : suppression du plastique à usage unique, bouteilles réutilisables et cartes-clés en bambou. Les clients bénéficient aussi de la plus grande piscine lagon d’Asie du Sud-Est et de 11 restaurants. En 2026, une galerie de vente permettra de mieux présenter l’univers de l’immobilier de vacances Marriott.

Bali, prochaine étape du développement

En Indonésie, Marriott prévoit pour 2026 l’ouverture de 32 nouveaux appartements au Bali Nusa Dua Terrace, certains avec piscines privées. Le Marriott’s Enclave at Bali Nusa Dua Terrace proposera également 26 unités sur deux étages avec cuisines et piscines indépendantes.

« Le lancement du Marriott Vacation Club, Khao Lak Beach Resort marque une expansion stratégique et opportune », souligne Lee Dowling, vice-président senior de Marriott.

Les propriétaires et membres auront aussi accès aux infrastructures du Renaissance Bali Nusa Dua Resort, renforçant l’attractivité de Bali comme destination phare de l’immobilier de vacances en Asie.

Le principe du Marriott Vacation Clubs

The Marriott Vacation Clubs™ regroupe plusieurs marques, dont Marriott Vacation Club®, Sheraton® Vacation Club et Westin® Vacation Club.

Le principe repose sur l’acquisition de points de propriété de vacances. Ces points permettent de réserver des séjours dans plus de 90 resorts à travers le monde. Contrairement à une multipropriété classique, où l’on détient une semaine fixe dans un seul lieu, ce système offre une flexibilité totale : les propriétaires choisissent librement leur destination, leur période de voyage et le type d’hébergement qui leur convient.

Aujourd’hui, Marriott Vacations Worldwide revendique environ 700 000 familles propriétaires et un portefeuille de 120 resorts aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie.

Shanghai, un hub stratégique renforcé

Pour soutenir cette croissance, le groupe a agrandi cet été son centre d’appels marketing à Shanghai, porté de 80 à 125 collaborateurs. Ce pôle accompagne les propriétaires et vacanciers asiatiques, tout en renforçant la relation avec une clientèle internationale en quête de séjours haut de gamme et flexibles.

