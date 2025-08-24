Vacances : Comment utiliser vos chèques-vacances et partir avec votre animal grâce à Toploc

Envie d’un séjour nature sans contraintes ? Toploc permet de réserver en ligne, d’utiliser vos chèques-vacances et d’emmener vos animaux. Une solution simple face aux géants du secteur.

Près de 5 millions de Français disposent chaque année de chèques-vacances ANCV, mais peinent à les utiliser en ligne. Et de plus en plus refusent de laisser leur animal à la maison. Une plateforme française, Toploc, s’est positionnée sur ces deux attentes.

En bref 4,88 millions de Français ont bénéficié de chèques-vacances en 2024

25 % des séjours touristiques sont réglés avec ce mode de paiement

Airbnb, Booking ou Expedia ne les acceptent pas

40 % des recherches sur Toploc incluent “animaux acceptés”

Newsletter MySweetimmo

Chèques-vacances : un outil sous-utilisé en ligne

Les chèques-vacances représentent 1,79 milliard d’euros de dépenses touristiques en 2023. Pourtant, les grandes plateformes de réservation n’acceptent pas ce mode de paiement.

Résultat : des millions de Français peinent à utiliser leurs titres pour réserver un hébergement. Toploc a fait le choix inverse. La plateforme accepte les chèques-vacances papier et dématérialisés via le dispositif Chèque-Vacances Connect. En mars 2025, 10 % des réservations passées sur le site ont été réglées avec ce moyen de paiement.

Des vacances “Pet-Friendly” en pleine nature

Le phénomène prend de l’ampleur : 40 % des recherches sur Toploc au premier trimestre 2025 incluent le filtre “animaux acceptés”. La plateforme a intégré des fonctionnalités spécifiques : indication du nombre d’animaux autorisés, possibilité de choisir des hébergements clôturés, fiches détaillées pour rassurer les propriétaires. De quoi répondre à une demande qui explose. Entre 2020 et 2025, les recherches “vacances + animaux” ont quadruplé.

Une expérience plus humaine et responsable

Lancée à Annecy en 2022, Toploc mise sur un modèle différent des géants internationaux. Chaque hôte est contacté personnellement. Les logements sont sélectionnés selon des critères de qualité et d’intégration environnementale. Quant aux commissions, elles restent parmi les plus basses du marché. L’idée ? Privilégier des séjours authentiques, souvent en petits groupes, dans un esprit collectif et écologique.

À savoir : Selon l’ANCV, 25 % des séjours touristiques en France sont réglés en chèques-vacances. Pourtant, les grandes plateformes internationales comme Airbnb, Booking ou Expedia ne les acceptent toujours pas.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements