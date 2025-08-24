Vacances : Comment utiliser vos chèques-vacances et partir avec votre animal grâce à Toploc
Envie d’un séjour nature sans contraintes ? Toploc permet de réserver en ligne, d’utiliser vos chèques-vacances et d’emmener vos animaux. Une solution simple face aux géants du secteur.
Près de 5 millions de Français disposent chaque année de chèques-vacances ANCV, mais peinent à les utiliser en ligne. Et de plus en plus refusent de laisser leur animal à la maison. Une plateforme française, Toploc, s’est positionnée sur ces deux attentes.
En bref
- 4,88 millions de Français ont bénéficié de chèques-vacances en 2024
- 25 % des séjours touristiques sont réglés avec ce mode de paiement
- Airbnb, Booking ou Expedia ne les acceptent pas
- 40 % des recherches sur Toploc incluent “animaux acceptés”
Chèques-vacances : un outil sous-utilisé en ligne
Les chèques-vacances représentent 1,79 milliard d’euros de dépenses touristiques en 2023. Pourtant, les grandes plateformes de réservation n’acceptent pas ce mode de paiement.
Résultat : des millions de Français peinent à utiliser leurs titres pour réserver un hébergement. Toploc a fait le choix inverse. La plateforme accepte les chèques-vacances papier et dématérialisés via le dispositif Chèque-Vacances Connect. En mars 2025, 10 % des réservations passées sur le site ont été réglées avec ce moyen de paiement.
Des vacances “Pet-Friendly” en pleine nature
Le phénomène prend de l’ampleur : 40 % des recherches sur Toploc au premier trimestre 2025 incluent le filtre “animaux acceptés”. La plateforme a intégré des fonctionnalités spécifiques : indication du nombre d’animaux autorisés, possibilité de choisir des hébergements clôturés, fiches détaillées pour rassurer les propriétaires. De quoi répondre à une demande qui explose. Entre 2020 et 2025, les recherches “vacances + animaux” ont quadruplé.
Une expérience plus humaine et responsable
Lancée à Annecy en 2022, Toploc mise sur un modèle différent des géants internationaux. Chaque hôte est contacté personnellement. Les logements sont sélectionnés selon des critères de qualité et d’intégration environnementale. Quant aux commissions, elles restent parmi les plus basses du marché. L’idée ? Privilégier des séjours authentiques, souvent en petits groupes, dans un esprit collectif et écologique.
À savoir : Selon l’ANCV, 25 % des séjours touristiques en France sont réglés en chèques-vacances. Pourtant, les grandes plateformes internationales comme Airbnb, Booking ou Expedia ne les acceptent toujours pas.