Agent immobilier : PriceHubble lance un agent IA vocal pour qualifier automatiquement les leads

PriceHubble dévoile un agent IA vocal conçu pour les agents immobiliers et les pros du financement. Objectif : gagner du temps sur la qualification des leads et booster les conversions.

Le spécialiste de l’analyse et de l’estimation immobilière PriceHubble franchit une nouvelle étape en lançant un agent IA vocal dédié à la qualification des leads pour les agents immobiliers.

Conçu pour l’immobilier et les demandes de prêts, cet outil entend libérer les agents immobiliers, courtiers et banquiers d’une tâche chronophage : filtrer les prospects peu sérieux.

L’essentiel PriceHubble dévoile un agent IA vocal pour qualifier automatiquement les leads.

Objectif : faire gagner du temps aux agents immobiliers et aux pros du financement.

Disponible dès aujourd’hui pour les clients de la proptech.

Un outil pensé pour accélérer les conversions

Avec ce nouvel agent, PriceHubble vise un enjeu central du secteur immobilier : le coût élevé du temps passé sur des leads non qualifiés. L’IA effectue un premier appel au moment le plus opportun, relance si nécessaire et collecte toutes les informations clés (intention, délais, caractéristiques du bien). Seuls les prospects réellement intéressés sont transmis aux équipes.

« Les équipes commerciales perdent un temps précieux à courir après des leads non qualifiés. Notre agent IA change la donne en s’assurant que seuls des leads sérieux et qualifiés intègrent le pipeline. Mais surtout, les conversations sonnent naturelles et humaines », explique Loeiz Bourdic, Chief Product Officer de PriceHubble.

Un impact direct sur le business des professionnels

En intégrant automatiquement les données d’appel au CRM, l’agent permet aux professionnels de se concentrer sur les opportunités les plus intéressantes. Résultat : des conversions plus rapides et un impact direct sur le chiffre d’affaires.

« Le lancement de notre nouvel agent IA est une étape de plus mettant l’IA au service des enjeux concrets de l’immobilier, de la banque et du conseil financier », souligne Stefan Heitmann, CEO et fondateur de PriceHubble.

Une IA adaptée aux besoins des agents immobiliers

Pré-entraîné sur des cas d’usage spécifiques, l’agent IA de PriceHubble est capable de mener des conversations fluides et adaptées aux réalités locales. L’objectif : garantir pertinence, efficacité et expérience client de qualité.

Déjà disponible, cette nouvelle solution complète la gamme d’agents IA lancée par PriceHubble, confirmant la volonté de la proptech d’ancrer l’intelligence artificielle au cœur de la relation client dans l’immobilier et la finance.

Agents immobiliers : après un contact via une annonce, l'IA appelle le prospect pour vérifier son projet (budget, type de bien, délais). Seuls les leads qualifiés remontent dans le CRM, ce qui permet à l'agent de se concentrer sur la visite et la négociation.

: après un contact via une annonce, l’IA appelle le prospect pour vérifier son projet (budget, type de bien, délais). Seuls les leads qualifiés remontent dans le CRM, ce qui permet à l’agent de se concentrer sur la visite et la négociation. Courtiers en crédit : l’IA contacte les prospects pour valider leur profil financier (revenus, apport, calendrier d’achat). Le courtier gagne du temps et se concentre sur les dossiers solides plutôt que sur les relances sans suite.

: l’IA contacte les prospects pour valider leur profil financier (revenus, apport, calendrier d’achat). Le courtier gagne du temps et se concentre sur les dossiers solides plutôt que sur les relances sans suite. Banquiers : face à des demandes nombreuses mais souvent peu abouties, l’IA trie les profils et oriente les conseillers uniquement vers les clients ayant une réelle intention d’achat. L’atout clé : l’intégration directe dans les CRM évite toute ressaisie manuelle et réduit le risque d’erreurs. L’agent IA devient ainsi un gain de temps et de fiabilité pour les professionnels.

