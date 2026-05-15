Réseau immobilier : iad muscle son offre de gestion locative

iad regroupe Homepilot sous la marque iad Location & Gestion pour proposer une offre plus lisible aux bailleurs et accélérer sur la gestion locative.

Alors que les propriétaires bailleurs font face à une gestion locative de plus en plus complexe, iad immobilier fait évoluer son organisation. Le réseau regroupe désormais Homepilot by iad sous une bannière unique : iad Location & Gestion.

Avec cette nouvelle identité, iad entend rendre son offre plus lisible et renforcer son positionnement sur un marché où les attentes des bailleurs évoluent rapidement.

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iad regroupe Homepilot sous une marque unique

Lancée en 2022, l’activité de gestion locative du groupe s’était développée autour de Homepilot by iad, via une combinaison de croissance interne et d’acquisitions ciblées.

Avec iad Location & Gestion, le réseau choisit aujourd’hui d’unifier ses activités de location et de gestion locative sous une seule marque. L’objectif affiché est de simplifier le parcours des propriétaires et de proposer une offre plus cohérente.

« Le marché ne s’est pas désintéressé de l’investissement locatif, mais il est devenu plus exigeant. Les bailleurs veulent continuer à investir, à condition d’être mieux accompagnés, avec des offres de service lisibles et sécurisées », explique Olivier Descamps, Directeur Général France iad immobilier.

Le groupe mise notamment sur son maillage territorial de plus de 16 000 conseillers pour développer cette activité et orienter davantage de clients vers des solutions de gestion locative.

Un marché locatif devenu plus complexe pour les bailleurs

Cette évolution intervient dans un contexte où de nombreux propriétaires jugent la gestion locative plus difficile qu’auparavant.

Selon une étude menée par iad en juin 2025, six Français sur dix considèrent encore l’investissement locatif comme un placement pertinent. Mais près d’un tiers estiment qu’il est devenu moins attractif, notamment à cause des contraintes réglementaires et de la complexité administrative.

L’étude révèle également que plus d’un bailleur sur trois évoque un stress permanent lié à la gestion de son bien. Par ailleurs, 89 % des Français jugent la gestion des impayés complexe.

Pour répondre à ces freins, iad déploie un modèle hybride associant présence locale et gestion centralisée. Les visites sont réalisées par les conseillers sur le terrain, tandis que la gestion administrative, comptable et technique est centralisée : quittances, relances, travaux, accompagnement juridique ou fiscal.

Le parcours est également entièrement digitalisé, avec notamment la signature électronique des mandats et des baux.

« La gestion locative reste perçue comme un casse-tête. Notre rôle est de la transformer en expérience simple et sécurisée. Elle ne doit plus être un frein à l’investissement, mais un levier », souligne Olivier Descamps.

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Trois offres pour déléguer la gestion locative

iad Location & Gestion propose désormais trois niveaux de services adaptés aux différents profils de bailleurs.

L’offre Essentielle, facturée 3,9 % du loyer charges comprises, couvre les fondamentaux : mise en location, gestion administrative et comptable.

L’offre Premium, à 5,9 %, ajoute un accompagnement renforcé avec gestion technique, suivi des incidents, coordination des travaux ou encore gestionnaire dédié.

Enfin, l’offre Sérénité, à 7,9 %, intègre notamment la gestion des impayés et une sécurisation renforcée des revenus locatifs.

Avec cette segmentation, iad souhaite répondre aussi bien aux primo-bailleurs qu’aux investisseurs multi-propriétaires.

Un levier stratégique pour l’écosystème iad

Pour iad, cette activité représente désormais un axe de développement stratégique. Le groupe revendique aujourd’hui plus de 10 000 biens gérés et plus de 5 000 locations réalisées chaque année.

Au-delà du changement de nom, cette évolution s’inscrit dans une logique d’écosystème immobilier global. iad veut désormais accompagner ses clients sur l’ensemble du parcours immobilier : achat, vente, location et gestion.

Le réseau ambitionne ainsi de tripler le nombre de lots gérés d’ici 2028.

« Il ne s’agit pas d’un changement de cap mais d’un alignement et de construire un modèle où chaque étape du parcours immobilier est connectée. C’est cette continuité qui crée de la valeur pour les clients comme pour nos entrepreneurs iad immobilier », conclut Olivier Descamps.

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