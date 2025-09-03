Immobilier Marseille : Palauma Global Group lance Le Gabriel, dans le quartier Périer

À Marseille, dans le quartier Périer (8ᵉ), Palauma Global Group dévoile Le Gabriel, un programme immobilier neuf haut de gamme de 17 logements, allant du studio au T5 en duplex, avec des prix à partir de 9 000 €/m².

Le promoteur immobilier à Marseille, Palauma Global Group, dévoile Le Gabriel, une résidence haut de gamme de 17 logements, située rue Saint-Sébastien, dans le très prisé 8ᵉ arrondissement. La livraison prévue est fin 2027.

L’essentiel 17 logements du studio au T5 duplex avec rooftop

Prix dans le neuf à partir de 9 000 €/m²

Dans l’ancien, les prix dépassent déjà 8 000 €/m² à Périer

Livraison prévue fin 2027

Newsletter MySweetimmo

Le Gabriel, un programme immobilier haut de gamme à Marseille

Créé en 2021 à Marseille, Palauma Global Group signe son deuxième programme dans la ville avec Le Gabriel, situé rue Saint-Sébastien, dans le quartier Périer (8ᵉ arrondissement). La résidence proposera 17 appartements, du studio au T5 duplex avec terrasse panoramique et vue sur Notre-Dame-de-la-Garde. Commercialisée à partir de 9 000 €/m², l’opération illustre le positionnement haut de gamme du quartier.

À titre de comparaison, dans l’ancien, les prix dépassent régulièrement les 8 000 €/m² à Périer, confirmant l’attractivité et le prestige de ce secteur.

À lire aussi Immobilier Bretagne : Cancale, première ville à interdire les résidences secondaires

Périer, un quartier résidentiel du 8ᵉ très recherché

Périer est considéré comme le « carré d’or » marseillais. Avec ses immeubles élégants, ses avenues calmes et ses commerces de proximité, il séduit familles et jeunes actifs.

Bien desservi par le métro et proche d’établissements scolaires réputés, il combine qualité de vie et accessibilité. Son emplacement, entre la Corniche et le Prado, en fait l’un des quartiers les plus recherchés et les plus chers de Marseille.

Des prestations haut de gamme

La résidence mise sur des prestations de confort : isolation thermique performante, domotique intégrée, cuisines équipées, possibilité d’ameublement et parking à vélos.

Fidèle à son concept « d’intelligence immobilière constructive », Palauma conçoit des projets contextualisés, pensés pour l’usage et l’intégration dans leur environnement.

Un promoteur en développement

Avec Le Gabriel, Palauma Global Group confirme ses ambitions. Après ses premières réalisations à Marseille, le promoteur développe déjà des programmes à Caen, Isola 2000, Mâcon, Megève, Brignoles et Saint-Chaffrey. La livraison de la résidence est prévue fin 2027.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements