Immobilier Marseille : Palauma Global Group lance Le Gabriel, dans le quartier Périer
À Marseille, dans le quartier Périer (8ᵉ), Palauma Global Group dévoile Le Gabriel, un programme immobilier neuf haut de gamme de 17 logements, allant du studio au T5 en duplex, avec des prix à partir de 9 000 €/m².
Le promoteur immobilier à Marseille, Palauma Global Group, dévoile Le Gabriel, une résidence haut de gamme de 17 logements, située rue Saint-Sébastien, dans le très prisé 8ᵉ arrondissement. La livraison prévue est fin 2027.
L’essentiel
- 17 logements du studio au T5 duplex avec rooftop
- Prix dans le neuf à partir de 9 000 €/m²
- Dans l’ancien, les prix dépassent déjà 8 000 €/m² à Périer
- Livraison prévue fin 2027
Le Gabriel, un programme immobilier haut de gamme à Marseille
Créé en 2021 à Marseille, Palauma Global Group signe son deuxième programme dans la ville avec Le Gabriel, situé rue Saint-Sébastien, dans le quartier Périer (8ᵉ arrondissement). La résidence proposera 17 appartements, du studio au T5 duplex avec terrasse panoramique et vue sur Notre-Dame-de-la-Garde. Commercialisée à partir de 9 000 €/m², l’opération illustre le positionnement haut de gamme du quartier.
À titre de comparaison, dans l’ancien, les prix dépassent régulièrement les 8 000 €/m² à Périer, confirmant l’attractivité et le prestige de ce secteur.
Périer, un quartier résidentiel du 8ᵉ très recherché
Périer est considéré comme le « carré d’or » marseillais. Avec ses immeubles élégants, ses avenues calmes et ses commerces de proximité, il séduit familles et jeunes actifs.
Bien desservi par le métro et proche d’établissements scolaires réputés, il combine qualité de vie et accessibilité. Son emplacement, entre la Corniche et le Prado, en fait l’un des quartiers les plus recherchés et les plus chers de Marseille.
Des prestations haut de gamme
La résidence mise sur des prestations de confort : isolation thermique performante, domotique intégrée, cuisines équipées, possibilité d’ameublement et parking à vélos.
Fidèle à son concept « d’intelligence immobilière constructive », Palauma conçoit des projets contextualisés, pensés pour l’usage et l’intégration dans leur environnement.
Un promoteur en développement
Avec Le Gabriel, Palauma Global Group confirme ses ambitions. Après ses premières réalisations à Marseille, le promoteur développe déjà des programmes à Caen, Isola 2000, Mâcon, Megève, Brignoles et Saint-Chaffrey. La livraison de la résidence est prévue fin 2027.