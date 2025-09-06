Immobilier : Les artisans du bâtiment tirent la sonnette d’alarme

Un recul de 4,5% en un an, 28 300 emplois supprimés…, la Capeb alerte sur un repli durable de l’activité du bâtiment. Les artisans sont fragilisés malgré la reprise de l’immobilier.

L’essentiel L’activité du bâtiment recule de 4,5% sur un an selon la Capeb.

La construction neuve chute de 9% et 28 300 emplois disparaissent.

Les artisans peinent à profiter de la dynamique de la rénovation énergétique.

L’activité des artisans du bâtiment a continué de baisser au deuxième trimestre 2025, s’inscrivant dans une « tendance négative de long terme » favorisée par une « conjoncture économique et politique incertaine », a alerté jeudi le principal syndicat du secteur lors d’un point presse à Paris.

Newsletter MySweetimmo

Une baisse généralisée qui touche tous les métiers

La Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) chiffre à 4,5% la baisse globale de l’activité du secteur sur un an, plombée par la construction neuve, en repli de 9%.

« L’ensemble des corps de métiers est affecté par ce recul d’activité », s’inquiète l’organisation patronale, faisant état de la suppression de 28 300 emplois dans les entreprises artisanales du secteur sur un an.

Les entreprises de menuiserie-serrurerie et de maçonnerie ont été particulièrement touchées, avec des baisses respectives en volume de 5,5% et 5%.

Des signaux positifs qui ne profitent pas aux artisans

Malgré des indicateurs positifs comme la progression des crédits à l’habitat et la reprise du marché de l’immobilier, stimulé par la hausse des ventes de logements, « ces signaux encourageants ne se répercutent pas sur l’activité des entreprises artisanales intervenant en entretien-amélioration », s’inquiète la Capeb.

Les travaux de rénovation énergétique effectués par des artisans ont eux aussi baissé au deuxième trimestre, de 1,5% sur un an, alors que les chiffres du gouvernement montrent un essor des travaux de rénovation d’ampleur.

À lire aussi Immobilier : L'instabilité politique menace la reprise du marché immobilier

MaPrimeRénov’ et la bataille des TPE pour accéder au marché

Le dispositif d’aides publiques MaPrimeRénov’ pour les rénovations d’ampleur, que le gouvernement Bayrou prévoit de modifier pour mieux gérer l’augmentation des demandes et des tentatives de fraudes, avait été suspendu le 23 juin dernier après avoir reçu des centaines de dossiers par jour en juin.

« Ce ne sont pas les entreprises artisanales qui font ces chantiers-là », déplore le président de la Capeb Jean-Christophe Repon, qui assure que le syndicat « travaille avec la ministre [du Logement, ndlr] vraiment tous les jours » afin de produire des arrêtés qui permettraient « aux très petites entreprises (TPE) d’accéder à ce marché ».

Le syndicat est lancé dans une course contre la montre pour parvenir à faire passer ces arrêtés avant le 8 septembre, date à laquelle le Gouvernement de François Bayrou, soumis à un vote de confiance, pourrait chuter.

Un enjeu économique et fiscal majeur pour la France

« On essaie de trouver une solution pour que l’aide à la décision de la rénovation énergétique soit faite plus intelligemment », indique Christophe Repon, estimant que le budget accordé au dispositif devra, en plus d’être « bien orienté », être « conséquent ».

« C’est un investissement pour la France, pour l’activité, pour les rentrées fiscales, pour les rentrées sociales, pour l’emploi. Son potentiel est colossal », argumente-t-il.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements