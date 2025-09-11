Assurance habitation : La facture grimpe de 8 % en 2025 pour les étudiants

La prime d’assurance habitation pour les étudiants a grimpé de 8 % en 2025 pour atteindre en moyenne 62 € par an. Une hausse supérieure à celle du reste de la population (+6 %) qui alourdit un budget logement déjà sous tension. Ce qu’il faut retenir de l’étude LeLynx.fr.

Chaque été, des milliers d’étudiants quittent le foyer familial pour s’installer dans un nouveau logement. Cette transition vers l’indépendance s’accompagne de démarches administratives incontournables comme la souscription d’une assurance habitation.

Cette étude sur les comparaisons d’assurances habitation réalisées sur LeLynx.fr met en lumière les comportements spécifiques des étudiants en matière de logement et d’assurance.

« En 2024, 83 % des étudiants ont opté pour une formule d’assurance habitation économique. Ce choix s’explique par des budgets souvent restreints, mais il peut exposer à des risques financiers encore plus grands en cas de sinistre. Les assurances choisies par les étudiants protègent mal contre des incidents pourtant fréquents comme les dégâts des eaux, les cambriolages ou les aléas rencontrés avec des tiers. Notre comparateur peut aider les étudiants à trouver une assurance adaptée à leurs besoins et au meilleur prix. Changer pour une assurance avec un peu plus de garanties n’aura qu’un faible surcoût, mais peut faire toute la différence au moment d’un sinistre», précise Arthur Martiano, Directeur Général chez LeLynx.fr.

L’essentiel En 2024, la prime d’assurance habitation pour les étudiants atteint 62 € par an, en hausse de 8% en 2025 une augmentation supérieure à celle des autres assurés.

83 % des étudiants choisissent une formule minimale, privilégiant le prix aux garanties.

Un étudiant parisien paie son assurance 1,7 fois plus cher qu’un étudiant lyonnais pour une surface équivalente.

Le coût au mètre carré est en réalité plus élevé pour les étudiants : 1,53 €/m² contre 1,36 €/m² pour les autres assurés.

70% des étudiants vivent seuls et 45% dans moins de 30m²

En 2024, les étudiants (âge moyen de 24 ans) représentent 6 % des comparaisons d’assurance habitation sur LeLynx.fr , avec un pic marqué en juin, juillet et août où ils constituent plus de 10 % des comparaisons. Cette période coïncide avec la saison des déménagements précédant la rentrée universitaire, durant laquelle 80 % des étudiants comparent pour un nouveau logement. En effet, l’assurance habitation est obligatoire pour tout locataire, y compris les étudiants.

Quand il s’agit de mode de vie, la majorité des étudiants choisissent l’indépendance : près de 70 % vivent seuls , tandis que 25 % vivent en duo . La colocation à trois ou à quatre reste marginale , avec seulement 7 % des étudiants concernés. Cette volonté d’autonomie se reflète aussi dans le choix du logement.

Les étudiants privilégient les petites surfaces, 45 % d’entre eux vivent dans moins de 30 m² . Une proportion qui grimpe à 60 % à Paris, alors qu’à Lyon ils sont seulement 34 %, ce qui suggère que cette ville donne davantage accès à des logements plus spacieux. Pour faciliter leur installation et réduire les coûts, 63 % optent pour un logement meublé , un choix adapté à des budgets souvent limités. En effet, pour anticiper et pour réduire le budget logement, les étudiants se tournent vers la comparaison des tarifs d’assurance habitation.

83 % des étudiants optent pour une formule d’assurance habitation d’entrée de gamme

Côté tarifs, l’assurance habitation pour les étudiants reste plus abordable que pour les autres profils : la prime moyenne s’élève à 62 € , contre 104 € pour l’ensemble des assurés. Cette différence s’explique principalement par la taille des logements, 40m2 en moyenne chez les étudiants contre 83 m2 chez les non-étudiants (plus du double).

Cela s’explique aussi par la valeur plus faible des biens assurés : 69 % des étudiants estiment que leurs biens valent moins de 5 000 €. Derrière ce tarif plus bas se cache un paradoxe. Le coût de l’assurance au mètre carré est en réalité plus élevé pour les étudiants : 1,53€/m2 contre 1,36€/m2 pour les autres profils. Cela s’explique par la structure tarifaire des assurances, qui comprennent généralement une part fixe peu influencée par la taille du logement, pénalisant mécaniquement les petites surfaces. Bien que l’assurance habitation reste une part faible des dépenses contraintes, les étudiants privilégient le prix lors de leur choix.

83 % optent pour des formules basiques , tandis que les non-étudiants les choisissent à 68%, privilégiant des couvertures renforcées. Autres signaux préoccupants pour les étudiants : leurs tarifs d’assurance habitation ont augmenté de 8% contre 6% pour les autres profils en 2025. Ils font également face à des loyers particulièrement élevés, 550 € en moyenne pour un studio selon Locservices. Dans ce contexte, toute économie sur l’assurance est devenue essentielle pour préserver l’équilibre du budget logement.

L’assurance habitation peut coûter près de 2 fois plus cher selon la ville choisie pour étudier

Le tarif de l’assurance habitation étudiante varie fortement en fonction de la région ou de la ville où se situe le logement. En Île-de-France , la prime annuelle atteint 67 € en 2024 , ce qui en fait la région la plus chère . À l’inverse, les Pays de la Loire affichent la prime la plus basse , à 48 € par an . L’écart entre ces deux régions représente ainsi une différence de près de 40 % , soulignant l’influence du contexte géographique sur les prix et l’importance de comparer les tarifs d’assurance habitation. Du côté des grandes villes étudiantes, les disparités sont également notables.

Paris se distingue non seulement par sa forte attractivité auprès des étudiants, mais aussi par son coût élevé en matière d’assurance habitation, avec un tarif moyen de 2,17 € par mètre carré . À l’opposé, Lyon , pourtant elle aussi très plébiscitée, reste la plus abordable , avec une moyenne de 1,25 € par mètre carré . Un étudiant parisien paie donc environ 1,7 fois plus cher qu’un étudiant lyonnais pour assurer une surface équivalente.

Pas de loyer entre loyer et assurance habitation

Il n’y a pas de lien évident entre le montant du loyer et le prix de l’assurance habitation. À Paris, le loyer moyen d’un studio atteint 915 € et l’assurance est la plus chère.

À l’inverse, Lyon affiche un loyer moyen de 623 € malgré un marché locatif tendu, tout en restant la moins chère en assurance. Lille, où les loyers sont les plus bas parmi ces trois villes, a pourtant une assurance plus coûteuse que Lyon (1,45 € par m²). Le prix du loyer n’explique donc pas à lui seul le coût de l’assurance habitation. Le choix de sa ville étudiante conditionne le budget logement ; en termes d’assurance habitation, il peut être intéressant de vivre dans une ville comme Le Havre ou Nantes où l’on peut trouver des assurances étudiantes à moins de 50 €/an.

