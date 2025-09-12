À vendre à Chantilly : Élégant manoir du XVIIIe au coeur d’un parc paysager

Ce manoir d’environ 500 m², situé sur un parc de 1,7 hectare avec piscine et court de tennis, est proposé à la vente par John Taylor.

Une situation idéale entre Chantilly et Paris

À seulement 20 minutes de Chantilly et à une heure de Paris, cet élégant manoir s’insère discrètement dans un parc paysager de 1,7 hectare, à proximité d’un village au charme préservé.

Un manoir du XVIIIè élégant et lumineux

Érigé à la fin du XVIIIᵉ siècle, le manoir d’environ 500 m² se distingue par son architecture classique, ses volumes traversants et la luminosité naturelle qui baigne chacune de ses pièces. Intime et à taille humaine, il bénéficie d’un excellent état d’entretien, offrant une atmosphère chaleureuse.

Le rez-de-chaussée s’ouvre sur une entrée qui conduit à une vaste pièce de réception au style contemporain, une cuisine dînatoire et un bureau. L’étage, accessible par escalier et ascenseur, abrite quatre chambres en suite, dont une master bedroom avec dressing.

Le dernier niveau propose une salle de détente, trois chambres supplémentaires dont une en suite, deux salles de bains et une buanderie. En sous-sol, une cave à vin complète ce bien.

Un parc paysager avec piscine et tennis

À l’extérieur, le parc accueille une grande variété d’arbres et de plantations, un potager, une piscine chauffée et un court de tennis. Une ancienne orangerie à rénover, une maison de gardien et la possibilité d’acquérir une parcelle attenante avec maison enrichissent l’ensemble de cette propriété d’exception.

Le prix : 2 500 000 €. Le DPE : E. Le contact : John Taylor.

