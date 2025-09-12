Immobilier Morbihan : Deux nouveaux projets à Port-Louis et Guidel pour le Groupe Giboire

Le Groupe Giboire renforce sa présence dans le Morbihan avec deux programmes phares : Kerlenn à Port-Louis et Affinity à Guidel, soit 74 logements.

Le Groupe Giboire a posé la première pierre de Kerlenn, un programme immobilier neuf situé à Port-Louis, à deux pas de la plage de la Côte Rouge et face à Gâvres, et lancé la commercialisation d’Affinity, projet de régénération urbaine et paysagère en cœur de ville à Guidel : deux projets qui illustrent l’engagement du promoteur pour un habitat durable, de qualité, et parfaitement intégré dans les territoires

« Kerlenn et Affinity reflètent notre volonté de proposer des programmes immobiliers durables, respectueux de leur environnement, accessibles et ancrés dans leur territoire. Ils s’inscrivent dans une dynamique plus large d’opérations menées dans le département : Safran à Lorient, qui sera livré en fin d’année et qui a été distingué par le Grand Prix Régional des Pyramides d’argent 2023 de la FPI Bretagne, mais aussi Empreinte à Saint-Avé, une opération exemplaire sur le plan environnemental (RE2020, équivalent niveau 1 label biosourcé) également primée en 2023, ou encore Renaissance à Vannes, dont la tour sera livrée à la rentrée« , précise Guillaume Loyer, du Groupe Giboire.

Port-Louis : Kerlenn, une résidence intimiste

Nichée dans un écrin de verdure, Kerlenn se compose de 27 appartements haut de gamme, du T1 au T5, répartis sur trois niveaux. Chaque logement bénéficie d’un espace extérieur généreux (jardin, balcon ou terrasse) et d’une orientation optimisée pour un ensoleillement maximal.

La résidence prévoit également 39 places de stationnement et plusieurs locaux communs (vélos, ordures ménagères, techniques).

Signée par l’agence ARCHIVOLTO, la résidence mêletoitures en ardoise et façades claires, dans un esprit typiquement breton. Les prestations intérieures sont particulièrement soignées : parquet, carrelage de qualité, menuiseries aluminium, ballon thermodynamique ou pompe à chaleur.

Située à seulement 100 mètres de la mer et à quelques minutes à pied du centre-bourg, des écoles, du port de plaisance ou encore de la Citadelle, Kerlenn offre un cadre de vie rare, mêlant proximité des services et sérénité.

Les espaces verts, jardins privatifs et un étang intégré au cœur du projet participent à une approche écologique et paysagère affirmée. Les travaux, débutés cet été, se poursuivront jusqu’au 4ème trimestre 2026.

« Kerlenn incarne parfaitement notre vision de l’habitat durable et désirable. Ce programme allie qualité architecturale, confort d’usage, et ancrage territorial fort. À Port-Louis, nous avons souhaité proposer une résidence respectueuse de son environnement, conçue pour offrir à ses habitants un cadre de vie apaisé, entre mer et nature », poursuit Guillaume Loyer, du Groupe Giboire.

Guidel : Affinity, un projet de cœur de ville et de co-construction

À quelques minutes du centre-ville et des plages, le Groupe Giboire lance la commercialisation d’Affinity, un programme de 47 logements répartis dans deux bâtiments. L’opération se distingue par son intégration paysagère et sa proximité immédiate avec les commerces et services.

Le bâtiment A, développé par Giboire, comprend 30 appartements du T1 au T5 en accession libre. Le bâtiment B, en partenariat avec Keredes, propose 17 logements en Bail Réel Solidaire (BRS), permettant une accession à la propriété à prix maîtrisés grâce à la dissociation du foncier et du bâti.

Autre singularité : la démarche participative menée autour des espaces extérieurs. Les habitants seront invités à co-construire les usages, les règles de vie et la gestion des espaces paysagers dans un espace collectif de 75 m², pour encourager le vivre-ensemble.

Signé par Latitude Architectes, le projet privilégie des matériaux durables, des toitures plates végétalisées et des volumes épurés. Il répond aux exigences de la RE2020 (Bbio -10 %), atteint le niveau 1 du label biosourcé et intègre un système de chauffage collectif par pompe à chaleur air/eau couplée à une chaudière gaz.

Situé à 3,5 km des plages, Affinity s’adresse aussi bien à des familles qu’à des investisseurs. La livraison est prévue au 3ᵉ trimestre 2027.

Un engagement durable dans le Morbihan

Avec Kerlenn et Affinity, le Groupe Giboire confirme son engagement dans le Morbihan, où il est historiquement implanté. Ces deux projets viennent renforcer un maillage local solide et illustrent la capacité du Groupe à accompagner les dynamiques urbaines et les attentes des collectivités tout en préservant l’identité littorale.

« Nous développons également plusieurs opérations en cours à Larmor-Plage (L’Écrin du Ménez) et à Sarzeau (Les Sittelles), ainsi que trois lotissements : Plaisance à Theix-Noyalo, Croix Izan à Étel et Les Bois du Chainais à Saint-Guyomard. Ces projets traduisent notre volonté d’accompagner durablement le développement du Morbihan et de répondre aux attentes des habitants et des collectivités locales», conclut Guillaume Loyer, du Groupe Giboire.

