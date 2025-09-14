A vendre à Callian : Château historique, ancienne demeure de Nadia Léger, peintre et mécène

Ce château historique et ses dépendances, ayant appartenu à Nadia Leger, dernière épouse de Fernand Leger, est proposé à la vente par Emile Garcin.

Ce superbe château historique, de 7 chambres, empreint d’histoire et de création artistique, domine le village de Callian, à 30 minutes de Cannes, avec de superbes vues dégagées, dans un environnement rare et préservé.

Lieu chargé d’histoire et de passion artistique

Il fut la dernière demeure de Nadia Leger, peintre et mécène d’avant-garde, également dernière épouse de Fernand Leger.

Entre le château de 325 m², l’atelier d’artiste de 390 m², le musée privé et les annexes, chaque espace témoigne d’un passé vibrant dédié à l’art. Le château et ses dépendances totalisent 1100 m².

En peine nature

La propriété est située au cœur d’un parc de 3 hectares, partiellement planté d’oliviers. Une belle piscine invite à la détente. Amateurs de golf, le parcours Terre Blanche, très renommé, n’est qu’à 10 minutes !

L’ensemble compose un cadre idéal pour recevoir et se ressourcer.

Le prix : 4 500 000 €. Le contact : Emile Garcin

