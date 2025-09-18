Nomination : Charles Garnier rejoint Colliers France en tant que Manager Bureaux Moyennes Surfaces IDF
Colliers France annonce l’arrivée de Charles Garnier au poste de Manager Bureaux Moyennes Surfaces (1 500 – 5 000 m²).
Charles Garnier aura pour missions de développer et gérer un portefeuille de clients sur le segment des moyennes surfaces en Île-de-France et de manager une équipe de consultants seniors.
« L’expérience de Charles, ses qualités managériales et son track record viennent renforcer notre expertise sur le marché des moyennes surfaces sur la région Ile-de-France. Son réseau client établi et sa capacité à fédérer les équipes constituent des atouts majeurs pour accélérer notre développement sur ce segment. », souligne Ludovic Delaisse, Directeur Général Colliers France.
Charles Garnier mettra à profit son expertise pour accompagner les clients propriétaires et utilisateurs dans leurs projets immobiliers en identifiant les meilleures opportunités.
Il travaillera au sein de l’équipe Agence dirigée par Sophie Walrave, Directrice Agence Bureaux Île-de-France et Sébastien Masson, Directeur Général Adjoint Colliers France en charge des métiers de l’Agence et du Capital Markets.
Une présence renforcées sur le marché des moyennes surfaces sur la région Ile-de-France
« Nous souhaitons consolider notre position sur le marché des moyennes surfaces en Île-de-France, un segment stratégique pour notre développement afin de proposer un accompagnement toujours plus pertinent et agile à nos clients, en faisant de Colliers leur partenaire de référence sur ce marché« , précise Sébastien Masson, Directeur Général Adjoint – Agence et Capital Markets de Colliers.
Fort de 13 années d’expérience chez JLL, Charles a occupé successivement les postes de consultant sur le secteur Défense / Péri-Défense, puis au QCA en 2016. En 2019, il intègre l’équipe dédiée aux surfaces comprises entre 1 000 et 5 000 m² à Paris et prend, dès 2022, la direction de l’équipe petites et moyennes surfaces (< 1 000 m²) Centre Opéra, où il encadre six consultants. Charles Garnier est diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion (ISG).