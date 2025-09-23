A vendre à Avignon : Ancien monastère du XIVème siècle au cœur des remparts

D’environ 550 m² sur un terrain de 948 m², cette magnifique bâtisse du XIVe siècle, a seulement 15 minutes à pied du Palais des Papes, est proposée à la vente par l’agence Janssens Immobilier de L’Isle-sur-la-Sorgue.

C’est une adresse qui concentre à elle seule plusieurs siècles d’histoire, un lieu où les pierres racontent encore les récits des moines, des artisans et des familles qui l’ont habité.

Nichée au cœur des remparts d’Avignon, à seulement quinze minutes à pied du Palais des Papes, cette magnifique bâtisse du XIVe cherche ses nouveaux propriétaires.

Newsletter MySweetimmo

Au coeur de la cité des Papes

Rare et singulière, cette propriété conjugue héritage spirituel, traces industrielles et élégance contemporaine, dans un quartier calme et préservé de la cité des Papes.

À lire aussi Bien immobilier à vendre à Biarritz : Maison de ville pleine de charme

Un ancien monastère

Construit à l’origine pour les ordres religieux en 1326, elle a été successivement monastère des Repenties puis des Minimes avant d’être reconvertie en caserne, en atelier de mécanique, fabrique de pompe à main et enfin en habitation privée. Son escalier en pierre, son salon voûté et ses ouvertures en ferronnerie témoignent encore de son passé.

Rénovée avec soin dans les années 2000, la bâtisse offre aujourd’hui tout le confort moderne : 550 m² de surface, 884 m² de terrain, cinq chambres d’hôtes climatisées avec salles de bain privatives, un appartement indépendant, de grands espaces de réception ainsi qu’un jardin bucolique agrémenté de terrasses et d’une piscine chauffée.

À lire aussi A vendre dans le Vaucluse : Hôtel particulier du XVIIᵉ siècle sublimé par une rénovation d’exception

La rue de la Velouterie indissociable de l’histoire d’Avignon

L’histoire du bâtiment est indissociable de celle de la rue de la Velouterie, dont le nom a traversé les siècles et les légendes. Au Moyen-Âge, cette artère existait déjà sous le nom Carriera per quam homo vadit de Portu Peyreriorum ad ecclesia Beatæ Mariæ de Miraculis, rappelant le quai aux pierres du Rhône et l’église Notre-Dame des Miracles, érigée en 1326.

La rue a ensuite porté le nom de Via Publica de Miraculis (1370), puis rue de la Mercy et Miracles (1548), avant de devenir rue des Miracles en 1626, en référence à un épisode marquant de l’histoire avignonnaise : en 1320, un jeune garçon condamné au bûcher fut miraculeusement sauvé à deux reprises après avoir invoqué la Vierge. Jean XXII reconnut le miracle et fit ériger une chapelle gothique en son honneur.

Au XVIe siècle, la rue fut marquée par l’installation d’une fabrique de velours par Guillaume de Laval, dont elle tient encore son nom. Au fil des siècles, elle a abrité des abattoirs, une réserve de poisson (Piscarium) destinée au pape et à ses hôtes, ainsi que des activités industrielles, dont la célèbre fabrique de pompes Grillot dans les années 1930.

Un bien très rare

« Ce lieu dépasse la notion classique de propriété. Chaque pierre porte la mémoire d’un chapitre de l’histoire d’Avignon, de son miracle fondateur jusqu’aux transformations successives de la rue de la Velouterie. C’est un bien rare, à la fois empreint de mystère et parfaitement adapté à un art de vivre contemporain. Pour les acquéreurs en quête d’authenticité et d’exception, c’est une opportunité unique d’entrer dans l’héritage vivant de la cité des Papes », précise Nina Nogueira, en charge de la vente au sein de l’agence Janssens Immobilier de L’Isle-sur-la-Sorgue.

Le prix : 2 200 000 €. Le DPE : C. Le contact : Janssens Immobilier.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements