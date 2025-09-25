Immobilier Ile-de-France : Une reprise timide des volumes de vente et une stabilisation des prix

Les Notaires du Grand Paris livrent leurs conclusions sur le marché immobilier francilien entre mai et juillet. Ils notent une timide reprise des volumes de ventes et une consolidation des prix.

Des volumes de ventes en progression de 8%

L’équilibre fragile du marché immobilier Ile-de-France reste timide. Entre mai et juillet 2025, 34 570 ventes de logements anciens ont été réalisées, soit une hausse de 8% par rapport à la même période en 2024 portée surtout par les ventes des maisons.

Mais cette dynamique reste toutefois loin des volumes observés en 2023 : le nombre de ventes des appartements est inférieur de 9% et celui des maisons de 5% par rapport aux niveaux d’il y a 2 ans. En effet, les ventes de maisons progressent globalement de 13% sur un an en Ile-de-France, des volumes qui s’améliorent en particulier en Grande Couronne (+14%). Sur un an, de juillet 2024 à juillet 2025, la progression des ventes est plus modeste à Paris (+5%).

Faute de baisses de prix suffisamment marquées, la stabilité des taux de crédit depuis mars 2025 n’a pas suffi à relancer le marché.

La volatilité des volumes de ventes observée sur trois mois est révélatrice de la fragilité des signaux de reprise observés depuis le début de l’année : après l’accélération des ventes au 1er trimestre du fait de l’anticipation de la hausse des droits de mutations. L’activité du mois de mai était en retrait sur un an alors que les mois de juin et juillet ont enregistré une progression des ventes.

Cette tendance reste à confirmer : le contexte d’incertitudes politiques pourrait entraîner de nouvelles hausses de taux, compromettant la solvabilité et retardant les projets d’acquisition des ménages.

Une stabilisation des prix de l’immobilier …

La reprise modérée de l’activité se traduit surtout par une stabilisation des prix. Entre juillet 2024 et juillet 2025, les variations sur un an restent minimes en Ile-de-France.

Le prix des appartements est stable à +0,2% à l’échelle francilienne, de la même façon, pour chacun des secteurs géographiques les variations sont limitées, entre -1% et +1%. Le prix dans la Capitale s’établit à 9 520€ par m², un niveau stable sur un an (+0,3%).

Pour les maisons, les évolutions de prix sur un an s’inscrivent toujours en recul, en particulier en Petite Couronne (-2,0%) ; mais la tendance sur trois mois laisse entrevoir un arrêt de la baisse et une phase de consolidation.

… qui devrait se confirmer

Les indicateurs avancés sur les avant-contrats confirment cette orientation : l’évolution des prix des appartements en Ile-de-France serait quasi-nulle entre août et novembre 2025 (+0,1%). A Paris, le prix au m² des appartements attendu en novembre augmenterait de 40 € par rapport à juillet 2025 et de 100 € sur un an pour atteindre 9 560 €.

Le prix des maisons pourrait s’inscrire dans une dynamique de hausse modérée : +0,8 % d’août à novembre 2025 et 2 % de croissance sur un an, une progression tirée par la Grande Couronne.

