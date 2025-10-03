Immobilier : Un marché solide et stable au 3ème trimestre selon Foncia

Au 3e trimestre, une belle dynamique s’est enclenchée sur le marché immobilier : +11 % du volume de transactions. Et celle-ci n’a pas faiblit en septembre avec une hausse de 17 %. Metz Nancy et Nice illustrent cette tendance de marché.

Selon Foncia qui publie les résultats de son étude portant sur l’évolution du marché immobilier ancien en France sur le 3ème trimestre 2025 en comparaison à celui de 2024. Celui-ci confirme la dynamique positive amorcée depuis le début d’année, avec une progression de 11 % du volume de transactions et une accélération au mois de septembre avec une hausse remarquable de 17 % des transactions.

Cette performance est d’autant plus notable qu’elle intervient dans un contexte économique et politique incertain, pesant sur le moral des ménages, et alors même que les taux d’intérêt se sont stabilisés, voire ont légèrement augmenté. Les prix affichent une hausse modérée de 1 % au mètre carré. Autre signe encourageant pour les acquéreurs : la surface moyenne des biens vendus progresse de 3 %.

Le marché de l’immobilier ancien poursuit sa dynamique positive

Foncia observe une trajectoire de croissance soutenue avec une augmentation de 11 % des volumes de transactions sur ce troisième trimestre 2025, poursuivant ainsi la dynamique constatée lors des deux premiers trimestres. Cette tendance s’est même accélérée en septembre, affichant une progression de 17 % des transactions sur le mois.

Cette dynamique positive est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un contexte de stabilisation des taux d’intérêts, qui ont même légèrement remonté, sans toutefois affecter ni les volumes de ventes, ni les surfaces vendues qui progressent de 3 % (soit + 1 m2). En dépit des incertitudes économiques de ces derniers mois, Foncia enregistre une progression modérée de 1 % des prix au m2 pour un délai de vente s’établissant à 92 jours ce trimestre, soit de 2 jours de plus qu’à la même période l’an dernier.

Enfin, Foncia remarque une évolution plus qu’encourageante du nombre de mandats confiés marquée par un rebond spectaculaire de 11 % sur le mois de septembre, et ce alors même que la période estivale a connu un ajustement caractérisé par l’attentisme des vendeurs.

« Les résultats de ce troisième trimestre confirment la reprise solide du marché, portée par un mois de septembre particulièrement dynamique. Cette tendance s’illustre à travers la confiance renouvelée des propriétaires envers Foncia et l’expertise de nos conseillers. Dans un environnement encore incertain, les particuliers privilégient de plus en plus l’accompagnement de professionnels capables de leur offrir conseil, sécurité et sérénité dans leurs projets immobiliers», explique Jordan Frarier, Président de Foncia Transaction.

Une hausse significative des surfaces vendues sur le territoire

Si les prix affichent encore certaines fluctuations selon les régions – en partie liées aux spécificités locales du réseau d’agences Foncia et à des réorganisations internes – Foncia observe néanmoins une évolution marquante : dans de nombreux territoires, les acquéreurs ont pu accéder à des surfaces nettement plus généreuses au cours de ce trimestre.

Cette tendance est particulièrement visible en Centre-Val de Loire (+ 17 %) et en Auvergne-Rhône-Alpes (+ 13 %), où le marché affiche une nette amélioration par rapport à la même période l’an dernier. Un signal fort qui confirme la bonne santé retrouvée dans de nombreux marchés locaux.

Metz, Nancy et Nice : 3 villes qui s’inscrivent dans la dynamique de reprise du marché

Metz : une hausse des transactions de 21%

À Metz, le marché connaît actuellement une hausse significative des volumes de transactions de 21 % témoignant ainsi de l’attractivité croissante du territoire et qui s’explique notamment par :

Sa proximité avec le Luxembourg et une accessibilité des prix en comparaison aux métropoles voisines avec un prix moyen de 2 209 euros / m 2 réajusté de + 1 % au cours du trimestre ;

réajusté de + 1 % au cours du trimestre ; Une qualité de vie reconnue ;

Des infrastructures de transport performantes, notamment la gare TGV permettant de relier Paris en seulement 1h20.

Également, les surfaces vendues ont augmenté de 14 % par m2 (+ 9 m2) avec un délai de vente s’établissant à 95 jours.

Le marché messin est porté par une part significative d’acquéreurs de résidences principales (70 %), notamment de jeunes primo-accédants qui recherchent des appartements à partir du T3 et des maisons individuelles contre 30 % d’investisseurs qui favorisent studios et T2. Foncia constate que les jeunes ménages profitent des prix attractifs pour concrétiser leur projet d’accession tandis que les investisseurs sont attirés par les rendements locatifs intéressants et contribuent à dynamiser le marché locatif local.

Enfin, plusieurs quartiers sont particulièrement dynamiques :

Les quartiers Amphithéâtre, Impérial et Sainte-Thérèse jouissent de leur proximité avec la gare et de leur dynamisme ;

Les quartiers Metz-Queuleu, Montigny-lès-Metz et la première couronne sont quant à eux plus résidentiels et offrent un équilibre entre tranquillité, espaces verts et proximité des services.

« Metz bénéficie d’un positionnement stratégique qui séduit de plus en plus d’acquéreurs, notamment grâce à des prix de l’immobilier encore accessibles et une proximité directe avec le Luxembourg. Cette dynamique conforte le rôle de Metz comme pôle résidentiel et économique de premier plan dans la région», souligne Sabrina Crognaletti, directrice des ventes Foncia Lorraine.

À Nancy, un volume des ventes en hausse de 63 % pour ce 3e trimestre

Avec un prix moyen de 2 126 € par m2, Foncia constate une hausse significative des prix de 8 % et un réajustement de – 12 % (- 7 m2) sur les surfaces vendues pour un délai de vente de 106 jours.

La ville de Nancy se caractérise par une très forte présence des investisseurs qui représentent environ 60 % des transactions et s’explique par la présence importante d’étudiants qui génèrent une demande locative soutenue et pérenne pour les studios et les T2. Deux secteurs concentrent ainsi l’essentiel de la demande à Nancy :

Le centre-ville, quartier le plus recherché,

Les quartiers étudiants autour des pôles universitaires d’Artem et de Brabois quiconstituent des zones d’investissement privilégiées, offrant une proximité immédiate avec les établissements d’enseignement supérieur et garantissant ainsi une demande locative constante.

« La ville de Nancy reste une des rares villes où le dynamisme est porté par l’investissement locatif et est rendu possible grâce à la présence permanente d’une population étudiante. Ville culturelle et universitaire de premier plan, le marché immobilier à Nancy devrait maintenir son attractivité sur les prochains mois », explique Sabrina Crognaletti.

Nice : Des volumes de vente en baisse mais des prix stables

À Nice, le marché immobilier démontre une stabilité rassurante malgré un volume des transactions en baisse de 4,5 % sur ce trimestre par rapport à l’année dernière.

Cette baisse s’explique par un attentisme grandissant des acquéreurs qui prennent davantage de temps avant de se positionner sur les biens. En effet, les délais de vente augmentent de 11 jours au 3ème trimestre ; pour autant, ils restent autour de 2 mois (63 jours). Également, le marché niçois est caractérisé par un nombre de biens à la vente constant, qui atteste d’une confiance maintenue des propriétaires. Plus précisément, Foncia observe à Nice des prix stables (5 233 € par m2 en moyenne) tandis que les surfaces vendues augmentent de 4 % (+ 2 m2).

Ce troisième trimestre a également été marqué par le retour des primo-accédants sur le marché, principalement des jeunes actifs et couples souhaitant concrétiser leur projet d’accession. Parallèlement, les investisseurs locatifs maintiennent leur présence avec une appétence pour les biens allant du studio au T3.

Enfin, le marché niçois se caractérise par une attractivité géographique structurée :

Les quartiers prisés qui continuent de concentrer l’essentiel de la demande : Le Carré d’Or, Cimiez, Les Collines, Libération et le Mont Boron ;

Les quartiers en vogue qui connaissent une dynamique positive : Le Port, la Coulée Verte et Riquier Sud.

Les quartiers moins recherchés mais qui offrent des opportunités intéressantes pour les investisseurs : les zones proches de Moulins, Pasteur à proximité de l’Ariane et Carras.

« Nice continue d’afficher une belle dynamique de marché. La stabilité des prix, des biens sur le marché et les délais de vente courts rassurent les vendeurs et attirent les investisseurs en quête de placements sûrs et pérennes», souligne Ali Madi, Directeur des ventes Foncia Nice.

Vers une fin d’année dynamique ?

Dans un contexte global toujours empreint d’incertitudes économiques et politiques, la prudence s’impose quant à l’évolution des taux d’emprunt, qui pèse sur le pouvoir d’achat immobilier des ménages.

Par ailleurs, les réformes attendues, notamment celle du statut du bailleur privé, peuvent constituer un levier de relance durable. Malgré ce paysage contrasté, les perspectives restent encourageantes, laissant entrevoir une fin d’année dynamique pour le marché de l’immobilier ancien.

« Nous observons des signes clairs de résilience sur le marché immobilier. Malgré un contexte économique complexe, les Français restent profondément attachés à la pierre, qui continue de jouer un rôle essentiel de valeur refuge. Nous anticipons une fin d’année active », conclut Jordan Frarier, Président de Foncia Transaction.

