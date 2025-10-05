Agent immobilier : « Comment le smartphone révolutionne l’expérience client », Clémence Grille

L’hyperconnexion transforme le quotidien des agents immobiliers et améliore concrètement la satisfaction des clients. Les explications de Clémence Grille, Directrice Produit chez Orisha Real Estate.

Être agent immobilier aujourd’hui ne ressemble en rien à ce que l’on pouvait imaginer il y a vingt ans. Les journées sont rythmées par un flux incessant de notifications : appels, SMS, emails, alertes sur les applications de marché…

Chaque seconde compte, chaque réponse peut faire la différence dans un marché ultra-concurrentiel. Pourtant, une étude OpinionWay de 2024 souligne une contradiction frappante : 73 % des Français jugent négativement un professionnel qui consulte régulièrement son mobile en leur présence.

Et pourtant, ces mêmes clients attendent des réponses quasi instantanées à leurs messages et s’impatientent si l’information tarde à arriver. Ce paradoxe moderne est révélateur : nous reprochons aux professionnels d’être hyperconnectés… tout en exigeant qu’ils le soient pour répondre à nos attentes.

Et si l’agent immobilier “accro à son smartphone” était en réalité celui qui nous offre le meilleur service ? L’hyperconnexion des agents immobiliers, loin d’affaiblir la relation client, la révolutionne.

Les nouveaux modes de consommation

La technologie est souvent perçue comme antagoniste de la relation humaine. Pourtant, cette opposition est largement artificielle. Les générations se confrontent : les baby-boomers voient souvent un professionnel qui consulte son mobile comme distrait ou impoli, tandis que les digital natives considèrent la consultation constante d’informations comme un gage de réactivité et de compétence.

L’incompréhension est donc moins un problème de savoir-vivre qu’un décalage entre attentes et habitudes numériques.

Le vrai changement ne réside pas dans la technologie elle-même, mais dans notre manière de consommer l’information. Les clients d’aujourd’hui ne se contentent plus d’attendre passivement que l’agent leur apporte des informations : ils les cherchent activement via les sites d’annonces, les applications mobiles et les réseaux sociaux. Et ils attendent que l’agent, lui aussi connecté, maîtrise ces outils pour guider leurs décisions efficacement.

La réalité du terrain immobilier moderne

Le marché immobilier, en particulier en Île-de-France, est devenu ultra-tendu : un bien attire en moyenne sept candidats. La réactivité n’est plus un luxe : une décision qui se prenait en une semaine il y a dix ans doit désormais se prendre en 24 heures. L’agent immobilier moderne navigue donc dans un contexte où chaque instant compte.

Dans ce cadre, l’information n’est plus un pouvoir détenu uniquement par l’agent : elle est omniprésente, préalablement consultée par les clients via des sites, applications et réseaux sociaux. L’agent qui réussit n’est pas celui qui ignore le digital, mais celui qui s’en sert pour orchestrer et optimiser l’expérience client, en restant disponible et pertinent à chaque étape.

L’hyperconnexion au service du client

Loin d’être un simple gadget, le smartphone et les outils numériques sont devenus les instruments principaux de l’agent immobilier pour offrir un service de qualité. Les notifications, les messageries instantanées et les applications mobiles permettent de suivre chaque étape du parcours client : de la première prise de contact à la signature finale.

La capacité à répondre rapidement, à transmettre des informations précises et à anticiper les besoins du client se traduit directement par une satisfaction accrue.

Des études internes montrent que les agents les plus connectés sont aussi ceux qui obtiennent les meilleurs retours clients. L’hyperconnexion n’est plus synonyme de distraction : elle est un outil stratégique qui améliore la fluidité des transactions et renforce la confiance. Chaque message répondu à temps, chaque information envoyée au bon moment, chaque détail suivi en temps réel contribue à une expérience client plus sûre, plus rapide et plus agréable. Par exemple, quoi de plus satisfaisant pour un acquéreur potentiel que de se voir proposer d’autres biens directement après une visite, ou de constater le potentiel d’un bien après rénovation en direct pendant la visite ? Même d’avoir la possibilité d’enregistrer une offre d’achat en cas de coup de cœur ? Que ce soit pour l’acquéreur, le vendeur ou même le professionnel immobilier, pouvoir accéder en temps réel, sur le terrain, aux informations essentielles depuis son smartphone est un atout de taille.

En réalité, le smartphone n’est pas l’ennemi de la relation humaine : il en est le moteur. Les clients qui reprochent à l’agent son téléphone sont souvent les premiers à bénéficier d’une expérience plus personnalisée et plus efficace. Dans un marché où chaque seconde peut faire la différence, l’hyperconnexion ne se contente pas de faciliter le travail de l’agent : elle transforme profondément la manière dont le client vit son parcours immobilier.

