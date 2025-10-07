RENT 2025 : « Le rendez-vous immanquable des professionnels de l’immobilier», Stéphane Scarella (RENT)

Au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo, Stéphane Scarella, directeur du salon RENT, dévoile les coulisses d’une 13ᵉ édition placée sous le signe de l’intelligence artificielle, du recrutement et de la solidarité.

Treize ans après sa création, le salon RENT s’impose plus que jamais comme le grand rendez-vous de l’innovation immobilière. Invité de Mon Podcast Immo, son directeur, Stéphane Scarella, dévoile les temps forts d’une 13ᵉ édition tournée vers l’intelligence artificielle, le recrutement, les communautés et la solidarité. « Le RENT 2025, c’est un lieu où l’on vient s’inspirer, débattre et repartir plus intelligent qu’à son arrivée », confie-t-il.

Newsletter MySweetimmo

RENT 2025 : Quand l’immobilier s’inspire, innove et s’interroge

Treize ans après sa création, le salon RENT reste la grande scène de l’innovation immobilière. Les 5 et 6 novembre prochains, plus de 13 000 professionnels sont attendus à Paris Expo Porte de Versailles pour découvrir les dernières tendances du secteur : 350 exposants, 100 startups et 40 conférences au programme. Pour Stéphane Scarella, l’esprit du salon n’a pas changé : « Le RENT, c’est un lieu où l’on vient pour apprendre, s’inspirer et repartir plus intelligent qu’à son arrivée. »

L’intelligence artificielle, amie ou ennemie du secteur ?

Sous le thème « Intelligence artificielle, meilleure amie ou pire ennemie ? », cette 13e édition promet un débat de fond sur les usages et les limites d’une technologie qui bouscule la filière. « On voit apparaître des irritants : protection des données, souveraineté numérique, fiabilité de l’information… », prévient le directeur du RENT. Objectif : permettre aux professionnels de tirer le meilleur parti de l’IA, tout en gardant la main sur leurs outils.

Recrutement, communauté, promoteurs : les temps forts de 2025

Au-delà de la tech, RENT 2025 mettra l’accent sur les grandes dynamiques humaines du secteur. Le nouveau village Hatcher Connect sera dédié à l’emploi, à la formation et à la montée en compétences. Les promoteurs signent aussi leur grand retour, avec des innovations concrètes en matière de construction et de développement durable. « En dépit de la crise, on ne pouvait pas imaginer un rendez-vous de l’industrie immobilière sans eux », insiste Stéphane Scarella.

PropTech Sweet Awards et gala solidaire : l’innovation récompensée

Moment attendu, les PropTech Sweet Awards distingueront les initiatives les plus inspirantes et à impact positif. En amont du salon, un gala solidaire soutenu notamment par Septeo, Microsoft et Yousign réunira 200 acteurs de la filière au sommet de la Samaritaine, au profit de l’association Toi à Moi. « Le RENT, c’est de l’innovation, mais aussi de la générosité », conclut Stéphane Scarella, qui promet une édition « tout simplement immanquable ».

Vous voulez tout savoir sur les coulisses du RENT 2025 ? Retrouvez Stéphane Scarella sur MySweetImmo et sur toutes les plateformes de podcasts.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements