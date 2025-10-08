Annonces immobilières : SeLoger lance DUO Prime et Top Position pour doper la visibilité des pros

SeLoger lance DUO Prime et Top Position, deux innovations visant à booster la visibilité des annonces et la notoriété des professionnels.

Dans un marché immobilier en redémarrage et alors que ParuVendu.fr s’associe à Bien’ici pour lancer Convergence, une offre de diffusion d’annonces destinée à redonner du pouvoir aux agents immobiliers, SeLoger innove pour permettre à ses client professionnels de se différencier durablement, de capter des contacts qualifiés, et devenir une référence locale.

Le portail lance la gamme DUO Prime et l’option Top Position. Des innovations qui allient performance des annonces et notoriété des professionnels de l’immobilier. Elles permettent de générer jusqu’à +25 % de contacts en plus tout en consolidant leur image de marque locale.

L’essentiel DUO Prime : une visibilité renforcée Offre des emplacements stratégiques sur SeLoger et Logic-Immo.

Inclut le format exclusif “Expert à la Une”, qui met le professionnel en avant sur les pages les plus consultées. Option Top Position : en tête des recherches Permet de placer une annonce en tête des résultats de recherche sur les deux sites.

L’annonce peut être changée à volonté selon les priorités du professionnel.

Limité à 4 professionnels par secteur, pour garantir l’exclusivité.

Résultat : visibilité multipliée par 7 pour l’annonce promue.

Un avantage concurrentiel

La nouvelle gamme DUO Prime de SeLoger propose une visibilité renforcée par rapport à la gamme Duo Success via des emplacements stratégiques, notamment avec le format exclusif Expert à la Une, mettant le professionnel en avant sur les pages les plus consultées de SeLoger et Logic-Immo.

En complément, l’option Top Position, accessible uniquement aux membres DUO Prime, a été conçue pour les professionnels cherchant à accélérer la vente de leurs biens les plus stratégiques.

Le professionnel peut ainsi placer l’annonce de son choix en tête des résultats de recherche sur les deux sites et la changer à l’infini en fonction de ses priorités du moment. Cette stratégie de positionnement, limitée à 4 professionnels maximum par secteur, offre à l’annonce ainsi promue une visibilité multipliée par 7. La promesse est claire : offrir aux professionnels une vitrine à fort impact pour les aider à vendre plus vite et construire leur notoriété sur le long terme.

Renforcer l’impact local des professionnels

DUO Prime & Top Position s’adressent aux professionnels de l’immobilier opérant sur des zones très concurrentielles et qui cherchent à se différencier durablement sur leur zone de chalandise, à capter les bons contacts pour être une référence locale dans leur secteur.

Cette solution haut de gamme offre également jusqu’à 50% de boosts de liste en plus par rapport à l’offre Duo Success, permettant aux professionnels d’amplifier significativement la visibilité de leur portefeuille d’annonces dans leur secteur.

