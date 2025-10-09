A vendre à Paris : Appartement de charme dans le quartier Saint-Thomas-d’Aquin

Cet appartement de 65 m², entièrement rénové, situé dans le quartier Saint-Thomas-d’Aquin, dans le 7ᵉ arrondissement de Paris, est proposé à la vente par Varenne.

Appartement de charme dans le quartier Saint-Thomas-d'Aquin à Paris

© Varenne

Par MySweetImmo et Varenne, le 9 octobre 2025
Cet appartement de charme de 65 m², 3 pièces et 2 chambres, est situé rue de Bellechasse, dans le très prisé quartier Saint-Thomas-d’Aquin, dans le 7ᵉ arrondissement de Paris. 

Il occupe le premier étage d’un superbe immeuble du début du XXᵉ siècle, édifié en 1902-1903 et allie l’ancien à une rénovation contemporaine raffinée.

Des volumes généreux

Il séduit immédiatement par ses beaux volumes, la pièce de réception bénéficie de plus de 4 mètres de hauteur sous plafond, et donne le ton avec une verrière d’époque ornée de vitraux qui sépare la cuisine, le salon et la salle à manger. 

Un appartement élégant

Le calme est assuré : la première chambre, orientée vers la cour exposée à l’est, offre tranquillité et luminosité, avec des toilettes indépendantes. La seconde chambre se niche en mezzanine et dispose d’une salle de bains avec WC. 

C’est un lieu singulier où l’élégance du début du XXᵉ siècle se marie à une rénovation contemporaine raffinée, équilibrant caractère ancien et confort moderne. 

Le Prix : 1 470 000 euros. Le DPE : F. Le contact : Varenne.

