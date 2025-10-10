Immobilier : De la BnF aux Jeux olympiques, l’architecte Dominique Perrault raconté en images

De la BnF aux Jeux olympiques, un livre de 440 pages et 2 000 images raconte l’univers de l’architecte Dominique Perrault.

Architecte de la Bibliothèque nationale de France et figure mondiale de l’urbanisme, Dominique Perrault est au cœur d’une nouvelle monographie sortie le 9 octobre.

Un ouvrage monumental de 440 pages et 2 000 images pour explorer l’univers d’un créateur qui aime croiser architecture et art contemporain.

L’essentiel Un livre-événement sur Dominique Perrault.

440 pages, 2 000 illustrations.

Prix : 59 €.

Un architecte qui construit des histoires

Dominique Perrault n’est pas seulement l’auteur de la BnF, son œuvre la plus emblématique à Paris. Membre de l’Académie des beaux-arts, lauréat du Praemium Imperiale, il revendique une approche où l’architecture devient récit.

« L’architecture construit des vides, le temps en fait des lieux, les habitants en font des histoires », aime-t-il rappeler.

Cette monographie, enrichie des textes de Nina Léger, Éric de Chassey et Barry Bergdoll, propose une plongée dans cette pensée à la fois rigoureuse et poétique.

« L’architecture et ses représentations foisonnent dans cet ouvrage où l’iconographie généreuse se parcourt comme une encyclopédie illustrée », souligne l’éditeur.

Quatre concepts pour penser la ville autrement

Le livre est structuré en quatre chapitres, Cartographier, Topographier, Écrire, Réécrire, qui fonctionnent comme des concepts architecturaux.

Il met en lumière les réalisations emblématiques de l’architecte à Berlin, Séoul, Luxembourg ou Paris comme la célèbre Bibliothèque nationale de France, tout en dévoilant ses projets les plus récents, de la gare Villejuif-Gustave Roussy au Village des athlètes de Paris 2024, jusqu’à la transformation de l’ancienne aérogare des Invalides destinée à accueillir la Fondation Giacometti.

Dans Topographier, Dominique Perrault s’intéresse à l’invisible : « le dessous de la terre, souvent dénié, constitue une ressource environnementale et urbaine pour la fabrique de la ville durable et la protection des paysages ».

Avec Cartographier, il compare la grille urbaine au tableau périodique de Mendeleïev : « la grille urbaine s’applique et se déforme pour devenir, suivant les contextes, une mégalopole ou un fragment de la cité ».

Et si ce livre se lit comme une rétrospective, il ressemble aussi à une invitation : penser la ville autrement, entre mémoire et avenir, entre vides et histoires à construire.

Disponible en librairie depuis le 9 octobre, ce beau livre au format 270 × 300 mm, riche de 2 000 illustrations, est proposé au prix de 59 €.

