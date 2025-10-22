Rénovation énergétique : De Paris à Toulouse, les travaux n’ont pas le même impact

De Paris à Toulouse, les travaux de rénovation énergétique n’ont pas le même impact sur votre logement : les explications selon une étude ROCKWOOL.

Une rénovation énergétique bien pensée peut réduire la consommation d’énergie d’un foyer jusqu’à 78 %, soit un saut de deux à quatre classes sur le DPE.

C’est ce que révèle une étude réalisée par ROCKWOOL, fabricant d’isolation en laine de roche, et menée sur trois maisons types en France. Toutefois, les résultats varient fortement selon le climat. À Paris, une rénovation complète peut permettre d’atteindre la classe C, tandis qu’à Bordeaux ou Toulouse, la même intervention promeut une maison ancienne en classe B.

L’essentiel Une rénovation énergétique complète peut réduire la consommation d’énergie jusqu’à 78 %, soit 2 à 4 classes DPE.

Petits travaux (combles ou murs) apportent des gains limités (12–22 %).

Les résultats dépendent du climat : plus rapides dans le Sud-Ouest qu’à Paris.

Chaque logement doit être étudié individuellement selon sa structure et son climat.

L’isolation reste le levier principal pour réduire les factures, améliorer le confort et valoriser le patrimoine.

Une étude réalisée sur 3 types de maisons et deux zones géographiques

Pour cette étude, trois maisons types ont été étudiées : une première maison de plain-pied avec étage de 120 m², une deuxième de plain-pied peu compacte de 104 m² et une troisième dite « cube » avec étage sur terre-plein de 118 m².

Pour chaque exemple un comparatif a été fait entre deux zones géographiques distinctes associées à des climats différents : tempéré d’influence océanique au Nord (Île-de-France, Hauts-de-France, Normandie) et océanique au Sud-Ouest (sud de la Nouvelle-Aquitaine, Occitanie).

Tous les travaux ne se valent pas

Quelque soit le type de maison, l’étude révèle que tous les travaux ne se valent pas et qu’ils n’aboutissent pas aux mêmes résultats en termes de gain sur la consommation d’énergie.

Ainsi, les petits gestes, comme d’isoler uniquement les combles, permettent déjà de réduire la consommation de 15% à 22 %. Le gain est plus important dès lors que procède une isolation des murs (entre 12 et 28 % d’économie). Enfin, avec une rénovation complète, combinant toiture, murs, planchers et équipements plus performants, il est possible d’atteindre jusqu’à 78 % d’économie sur sa consommation d’énergie.

Des résultats qui diffèrent selon le climat

Quand on envisage des travaux de rénovation, il faut garder en tête que les résultats ne sont pas les mêmes selon la région et le climat.

À Paris, beaucoup de logements partent avec une classe énergétique très basse (G ou F). Dans ce cas, de petits travaux isolés sur les combles ou les murs ne suffisent pas pour améliorer son DPE. A la différence, une rénovation complète qui combine isolation et équipements modernes, permet d’atteindre une classe C, voire B.

A travaux équivalents, des maisons dans des villes comme Toulouse ou Bordeaux permettent un gain bien plus rapide. Il est possible de passer directement d’une classe G à une classe B.

Une rénovation au cas par cas

« Chaque logement doit être étudié au cas par cas, en tenant compte de sa structure et de son climat. Mais une chose est sûre : l’isolation reste le levier majeur pour faire baisser durablement les factures d’énergie, améliorer le confort au quotidien et valoriser son patrimoine immobilier », analyse Vincent Marcolla, chef de produit chez ROCKWOOL.

