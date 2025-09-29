DPE : Les travaux qui améliorent la classe énergétique de sa maison
Quels sont les travaux essentiels pour améliorer la performance énergétique de son logement et gagner des lettres sur son Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) ? Le point.
Dans un contexte de transition énergétique et de hausse des coûts de l’énergie, améliorer la performance énergétique de son logement, donc le DPE, est devenu une priorité pour de nombreux Français.
Mais quels travaux réaliser en priorité pour gagner des lettres sur son Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) et faire des économies durables ?
L’Essentiel
- Isolation : Réduisez les déperditions de chaleur et maintenez une température stable.
- Chauffage : Remplacez votre ancienne chaudière par un système plus performant.
- Ventilation : Améliorez la qualité de l’air et réduisez les pertes thermiques.
- Menuiseries : Optez pour du double ou triple vitrage pour plus de confort
Les 4 gestes qui permettent de gagner des lettres au DPE
Le réseau TILKEO Rénovation, spécialiste de la rénovation énergétique globale, identifie quatre leviers clés pour améliorer significativement la classe énergétique d’une maison. A chacun de prioriser les travaux en fonction de son logement et de son budget.
L’isolation
Murs, combles, planchers… Une isolation performante est la première étape pour réduire les déperditions de chaleur et maintenir une température stable toute l’année.
Le chauffage
Remplacer une chaudière ancienne par une pompe à chaleur ou un système performant permet de diminuer la consommation énergétique et l’empreinte carbone du logement.
La ventilation
Une VMC efficace évite les problèmes d’humidité, améliore la qualité de l’air intérieur tout en limitant les pertes de chaleur.
Les menuiseries
Le remplacement des fenêtres par du double ou triple vitrage est un levier puissant pour réduire les déperditions thermiques et améliorer le confort thermique et acoustique.
Un diagnostic personnalisé pour agir efficacement
Rappelons que chaque maison a ses spécificités. C’est pourquoi il est essentiel de procéder à un diagnostic précis avant d’engager des travaux.