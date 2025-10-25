Immobilier Compiègne : L’ancienne Surintendance du Roi transformée en résidence contemporaine de standing
Le Groupe François 1er livre la métamorphose réussie de l’ancienne Surintendance du Roi à Compiègne, bâtiment emblématique du XVIIIe siècle inscrit au titre des Monuments Historiques.
Édifiée entre 1774 et 1776 par l’architecte Jean-François Chalgrin, la Surintendance du Roi prolonge le Château de Compiègne, résidence privilégiée de Louis XV. Ce bâtiment abritait les hauts fonctionnaires chargés du bon fonctionnement de la cour royale. Son architecture harmonieuse, ses cours pavées, ses arcades et ses volumes généreux témoignent d’un classicisme sobre et élégant.
Situé au cœur de la ville royale, à deux pas du Palais impérial, l’ancienne Surintendance du Roi bâtiment néoclassique construit en 1774 retrouve sa splendeur grâce à une restauration d’envergure et devient une résidence d’exception, où 86 appartements ont été conçus dans le respect des éléments patrimoniaux : boiseries, cheminées, gypseries, escaliers d’honneur, lucarnes et façades en pierre de taille ont été restaurés avec minutie.
Le projet mené par le Groupe François 1er s’étend sur 5 400 m² habitables et comprend 86 lots, du studio au T4, dont un appartement avec grand jardin privé. L’ensemble est réparti dans un bâtiment principal, entièrement restauré dans le respect des éléments patrimoniaux.
Restaurer et préserver l’âme du bâtiment
Sous la direction de l’architecte du patrimoine Bertrand Monchecourt, le projet a mobilisé les meilleurs corps de métiers : architectes en chef des Monuments Historiques, artisans d’art, spécialistes du bâti ancien. L’objectif : préserver l’âme du lieu tout en offrant un confort contemporain.
Les espaces extérieurs ont été repensés pour retrouver leur éclat d’origine : cour d’honneur pavée, jardin clos, cours végétalisées sur parking souterrain.
Les appartements, baignés de lumière naturelle, offrent des volumes rares et une qualité de vie exceptionnelle à deux pas du centre-ville.
Une restauration en 5 étapes
Restauration des façades et modénatures en pierre de taille
Encadrements, corniches, consoles et croisées anciennes ont été minutieusement remis en état, avec conservation des volets intérieurs et de la quincaillerie d’origine.
Réhabilitation des toitures et lucarnes
Les couvertures en ardoise et tuiles plates ont été conservées, avec remaniage des éléments dégradés et restitution des lucarnes historiques.
Valorisation des espaces extérieurs
La cour d’honneur a retrouvé son pavage ancien, les jardins clos ont été réaménagés, et un parking souterrain de 80 places a été créé, complété par 6 places PMR et 27 places en concession longue durée, soit 86 places de stationnement au total.
Préservation des décors intérieurs
Boiseries, gypseries, cheminées, escaliers d’honneur, portes de distribution : chaque élément a été restauré avec soin pour préserver l’âme du lieu.
Aménagement contemporain des logements
Les appartements bénéficient de belles hauteurs sous plafond, de volumes lumineux et d’une architecture intérieure qui conjugue élégance historique et confort moderne.
Un succès immobilier : un taux de commercialisation de 100 %
L’opération, réalisée avec un budget travaux de 30 M€, affiche un taux de commercialisation de 100 %. Tous les lots ont été vendus, et les appartements sont proposés à la location au prix du marché local, dans une ville où la demande locative est forte et soutenue.
“La Surintendance du Roi incarne notre vision : faire dialoguer l’histoire et le présent. Ce projet est le fruit d’un travail d’orfèvre, mené avec passion et exigence. Redonner vie à ce monument, c’est offrir à Compiègne un patrimoine vivant, habité, respecté », conclut Christophe Barillé, Président-Fondateur du Groupe François 1er.