Immobilier : les Français reprennent confiance malgré un contexte incertain

La France se remet à acheter … Le marché immobilier retrouve des couleurs, portée par des taux stabilisés, une meilleure accessibilité des prix et une confiance retrouvée des acheteurs.

En cette fin d’année, le marché immobilier montre des signes encourageants, alors que le contexte international demeure particulièrement tendu et que l’instabilité politique française entretient un climat d’incertitude. C’est ce que révèlent les résultats de la 4ème vague de l’étude exclusive Guy Hoquet, «Immobilier : ce que veulent les Français», réalisée en partenariat avec YouGov, et les dernières données de l’Observatoire GH Transaction.

L’essentiel Après un ralentissement, le marché retrouve de l’élan.

940 000 transactions prévues d’ici fin 2025 (contre 845 000 en 2024).

Taux d’intérêt stabilisés à 3% depuis mars, soutenant la demande.

Pouvoir d’achat immobilier en hausse : 84 m² achetables en moyenne (+6 m² par rapport à 2024).

Prix au m² en légère baisse (-1,1 %) ;

Budget moyen d’achat stable à 347 000 €.

Newsletter MySweetimmo

Le marché de l’immobilier retrouve de l’élan

D’après les prévisions de la FNAIM, environ 940 000 transactions devraient être enregistrées d’ici la fin de l’année, contre 845 000 en 2024. Cette reprise de l’activité s’appuie sur le retour progressif de la demande et la stabilisation des conditions de financement. En effet, depuis mars, les taux d’intérêt oscillent autour de 3%.

Le pouvoir d’achat immobilier des Français s’en trouve sensiblement amélioré : en moyenne, un foyer peut désormais acquérir 84 m² dans l’ancien, soit 6 m² de plus qu’en 2024.

La légère baisse du prix au mètre carré (-1.1%) et la stabilité du budget moyen d’achat, établi à environ 347 000 € sur la période janvier-septembre 2025, contribuent à cette évolution favorable. Autant de signaux qui confirment un marché plus équilibré et plus accessible qu’un an plus tôt.

« L’immobilier revêt un caractère rassurant pour les Français dans un contexte qui reste très incertain. Leurs projets, plus réfléchis et réalistes, traduisent une volonté intacte de se projeter. Dans le même temps, le marché se transforme : la majorité des grandes villes voient leurs prix s’ajuster, tandis que les villes moyennes ou les petites communes dynamiques gagnent en attractivité. Ce mouvement de fond fait émerger de nouvelles attentes, autour de la qualité de vie, de la compréhension du marché et du besoin d’être accompagné par des professionnels à chaque étape» , analyse Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

À lire aussi Immobilier Ile de France : Des volumes en progression et des prix stables

Les acheteurs mobilisent leur épargne pour concrétiser leurs projets

Selon la dernière étude menée par Guy Hoquet et YouGov, 67% des porteurs de projets immobiliers ont un projet d’achat, en progression de 4 points par rapport au début de l’année.

Ce chiffre illustre un retour de la confiance, même si l’accès à la propriété reste un parcours complexe : prix encore élevés (28%), difficulté à trouver le bien idéal (25%) et difficultés de financement (16%) restent les 3 principaux freins évoqués.

Dans ce contexte, 61% des acheteurs expriment le besoin d’un accompagnement personnalisé par un professionnel pour optimiser leur stratégie de financement, soit une progression de +6 points par rapport à septembre 2024.

Si le crédit immobilier demeure la solution privilégiée pour financer un achat (62%), la part des acquéreurs mobilisant leur épargne personnelle progresse nettement, atteignant 44% contre 34% un an plus tôt. Cette évolution traduit à la fois une volonté de sécuriser les projets et une adaptation à un environnement de financement plus exigeant.

Les vendeurs en quête d’accompagnement par les professionnels

Face à ce contexte de marché, les vendeurs privilégient toujours plus l’appui d’un professionnel de l’immobilier. Estimation du bien (77%), gestion des visites (67%) ou encore diffusion des annonces (65%) : les agents immobiliers demeurent des partenaires experts pour sécuriser chaque étape du processus. Il ne s’agit pas seulement de vendre, mais de guider, conseiller et rassurer des clients en quête de sécurité.

Un marché immobilier à plusieurs vitesses selon les territoires

Si les tendances nationales traduisent une reprise mesurée, les situations varient fortement d’un territoire à l’autre. Ces contrastes illustrent la recomposition du marché français : plus local, plus différencié, et plus dépendant des spécificités économiques et démographiques.

Au cours des 9 premiers mois de 2025, les prix/m² poursuivent leurs hausses essentiellement dans les régions parmi les plus accessibles avec la Bourgogne-Franche-Comté (+1.7% à 1 785 €/m² vs -1.1% à 3 283 € pour la moyenne nationale), les Hauts-de-France (+1.4% à 2 252 €/m²), ou encore la Normandie (+0.7% à 2 397 €/m²). A l’inverse, l’Ile-de-France, la région la plus onéreuse avec 5 646 €/m², voit le prix/m² se stabiliser en 1 an et la Provence-Alpes-Côte d’Azur marque le pas (-0.6% à 5 397 €/m²).

Au niveau local, les disparités sont encore plus marquées. Les grandes métropoles comme Paris (+1.9%), Nice (+0.5%) ou Toulouse (+0.3%) maintiennent leur attractivité, tandis que d’autres, à l’image de Nantes (-1.4%), Lyon (-2.4%) ou Strasbourg (-3.6%), poursuivent leur phase d’ajustement.

Les villes moyennes attractives tirent quant à elles leur épingle du jeu, portées par la recherche d’une meilleure qualité de vie et d’un pouvoir d’achat immobilier plus favorable. Dunkerque (+7.6%), Colmar (+5.2%) ou Villeneuve-d’Ascq (+5.0%) illustrent cette vitalité. Cette tendance confirme le recentrage du marché autour des territoires attractifs, où la demande se redéploie au-delà des grandes métropoles.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements