Projet immobilier des Français : Le rêve reste fort malgré les freins

Un quart des Français envisage un achat immobilier dans l’année selon une étude Orpi OpinionWay, malgré les freins liés à l’inflation et au crédit.

Après trois années de crise, la pierre continue de séduire. Selon une étude OpinionWay réalisée pour Orpi, plus d’un Français sur quatre envisage un projet immobilier dans les 12 prochains mois. Mais entre prix jugés trop élevés, fiscalité lourde et difficultés d’accès au crédit, l’enthousiasme reste fragile.

En bref 26 % des Français prévoient un achat immobilier d’ici un an.

Les jeunes sont les plus nombreux à se projeter.

Inflation, fiscalité et crédit freinent encore les ménages.

L’envie de propriété ne faiblit pas

Malgré un contexte tendu, l’envie d’accéder à la propriété reste forte. L’étude Orpi montre que 26 % des sondés envisagent un projet immobilier d’ici un an. L’ancien sans rénovation attire 18 % des répondants, tandis que 17 % se disent prêts à investir dans un bien avec travaux.

Cette tendance se traduit déjà sur le terrain : à mi-année, Orpi constate une hausse de 12 % des compromis de vente par rapport à 2024. « La stabilisation des prix et la détente des taux redonnent confiance », note le réseau coopératif. La résidence principale reste la priorité de 43 % des ménages, loin devant la résidence secondaire (18 %).

Les jeunes en première ligne

La dynamique est particulièrement marquée chez les moins de 35 ans : un jeune sur deux prévoit un achat immobilier. Les 18-24 ans se tournent davantage vers le neuf (42 % des intentions), tandis qu’un tiers se projette dans l’ancien, avec ou sans rénovation. Une appétence qui confirme que la pierre demeure le placement préféré pour se constituer un patrimoine.

Inflation, fiscalité et crédit : les freins s’accumulent

Pour autant, le chemin vers la réalisation d’u projet immobilier reste semé d’embûches. Un tiers des répondants cite l’inflation comme principal obstacle. Vingt-sept pour cent pointent la fiscalité (frais de notaire, taxe foncière, suppression d’avantages). Et deux Français sur dix déclarent rencontrer encore des refus d’accès au crédit, malgré la détente récente des taux. Enfin, 14 % préfèrent attendre une stabilisation des règles avant de franchir le pas.

Face à ces contraintes, les ménages se disent prêts à faire des concessions : réduire la superficie, accepter un logement moins bien desservi, ou encore acheter un bien à rénover. Mais la reprise reste suspendue à un cadre législatif stable et prévisible.

Chiffres-clés de l’étude Orpi / OpinionWay

26 % des Français envisagent un projet immobilier dans l’année

43 % privilégient la résidence principale, 18 % la résidence secondaire

1 jeune sur 2 (18-34 ans) projette un achat en 2025

2 452 €/m² : prix moyen national, en repli de 2 % sur un an

27 % dénoncent la fiscalité, 20 % évoquent des refus de crédit

+12 % de compromis signés à mi-année dans le réseau Orpi.

Méthodologie Enquête OpinionWay pour Orpi, réalisée en juin 2025 auprès d’un échantillon représentatif de 1 042 personnes, par questionnaire auto-administré en ligne.

