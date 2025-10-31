Immobilier : Innovations, ateliers et expériences inédites… ce qui vous attend au RENT sur le stand SeLoger

Découvrez le stand SeLoger au RENT 2025 : applis My SeLoger Pro, Estima Pro, Top Position, ateliers exclusifs et jeux concours pour booster votre business immobilier.

Cette année encore, SeLoger sera au rendez-vous du RENT – Real Estate & New Tech, le salon incontournable qui fait battre le cœur de l’innovation immobilière.

Durant deux jours, les équipes dévoileront leurs dernières nouveautés, partageront leurs insights data et animeront conférences et ateliers exclusifs pour aider les pros à booster leur business.

Un stand pensé pour apprendre, échanger et découvrir

Le stand SeLoger s’étend sur 132 m², entièrement dédié à trois axes : SeFormer, SeRéunir et Découvrir les nouveautés. Les visiteurs pourront échanger avec les équipes, tester les dernières solutions et participer à des animations exclusives.

Parmi les nouveautés 2025 à découvrir :

App My SeLoger Pro , la nouvelle appli qui réinvente la gestion des leads et intègre désormais le call tracking .

, la nouvelle appli qui réinvente la gestion des leads et intègre désormais le . Estima Pro , l’outil d’estimation enrichi par la data SeLoger.

, l’outil d’estimation enrichi par la data SeLoger. Top Position, la solution pour maximiser la visibilité des annonces.

Et pour rythmer le salon, cocktails networking, jeux concours, vidéos en live et goodies exclusifs seront au rendez-vous.

Les temps forts à ne pas manquer

SeLoger proposera sur son stand le jeu-concours “L’annonce la plus cliquée”, invitant les visiteurs à tester leur flair d’expert immobilier sur tablette, avec un tirage au sort et de nombreux lots à gagner.

Mercredi 5 novembre

11h00 – Atelier : Hyper-proximité

Comment la data transforme le professionnel local en leader de son secteur, avec Tiphaine Emin, Chef de projet Stratégie Commerciale, et Redha Benhamouda, Directeur Commercial IDF, SeLoger.

Comment la data transforme le professionnel local en leader de son secteur, avec Tiphaine Emin, Chef de projet Stratégie Commerciale, et Redha Benhamouda, Directeur Commercial IDF, SeLoger. 14h30 – Atelier : Immobilier de prestige

Décryptage du marché et redéfinition de l’expérience client, avec Julia Cohen, Directrice Commerciale Grands Comptes, et Damien Giordano, Directeur Commercial Immobilier Résidentiel & Luxe, SeLoger et Belles Demeures.

Jeudi 6 novembre

10h15 – Table Ronde : Comment l’IA réinvente la recherche immobilière ?

Avec Baptiste Capron, Directeur Général de SeLoger, et d’autres acteurs du secteur.

Avec Baptiste Capron, Directeur Général de SeLoger, et d’autres acteurs du secteur. 11h30 – Conférence : Dans les coulisses de SeLoger

Cinq secrets exclusifs pour booster vos ventes (avec ou sans IA), présentés par Thomas Lefebvre, VP Data & Science, et Valentin Stackler, Senior Director Mobile, Data & AI, SeLoger.

Une campagne de communication qui prolonge l’expérience

En parallèle du salon, SeLoger lance dès le 4 novembre une campagne d’envergure combinant affichage et digital pour toucher professionnels et grand public. Point d’orgue de cette opération : la privatisation du quai de la station Madeleine (ligne 12, Paris), entièrement transformé aux couleurs de SeLoger, offrant une immersion totale dans l’univers de la marque.

