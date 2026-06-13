Immobilier Saint-Tropez : Les coulisses d’une vente à 5 millions d’euros

À Saint-Tropez, une propriété estimée à 5 millions d’euros vient d’être vendue après plusieurs rebondissements contractuels. Cette transaction illustre l’importance du mandat exclusif, du suivi client dans la durée et de l’utilisation des réseaux sociaux dans l’immobilier de prestige.

Dans l’immobilier de prestige, certaines ventes se concluent en quelques semaines quand d’autres nécessitent plusieurs années de préparation. À Saint-Tropez, la signature sous compromis d’une propriété de 5 millions d’euros illustre le rôle de plusieurs leviers professionnels souvent décisifs : le mandat exclusif, la connaissance fine des acquéreurs et la complémentarité entre relation humaine et outils digitaux.

Selon Janssens Immobilier, cette transaction a été finalisée après plusieurs changements de situation liés à des questions administratives qui avaient conduit à l’abandon de précédents projets d’acquisition.

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Pourquoi le mandat exclusif a sécurisé la transaction

Dans un marché où la discrétion reste un critère essentiel, le mandat exclusif peut constituer un atout stratégique. Dans ce dossier, il a permis de conserver une commercialisation maîtrisée malgré les désistements successifs.

L’agence a ainsi pu poursuivre la recherche d’acquéreurs sans relancer publiquement la commercialisation du bien, limitant les risques de dévalorisation liés à une exposition répétée sur le marché.

« Les dossiers de prestige cachent parfois des complexités administratives de dernière minute, mais la confiance absolue de nos propriétaires nous a permis de garder la mainmise sur le bien. Cette exclusivité nous a donné la flexibilité nécessaire pour réorienter la propriété instantanément vers le profil d’acquéreur idéal », explique Boris Auger, responsable de l’agence Janssens Immobilier de Saint-Tropez.

Dans les segments les plus haut de gamme, cette capacité à réactiver rapidement un portefeuille d’acquéreurs qualifiés peut faire la différence lorsque les délais se resserrent.

L’acquéreur final est un client allemand en recherche d’une résidence secondaire à Saint-Tropez. Il était accompagné par l’agence depuis près de trois ans.

Cette relation de long terme a permis une parfaite connaissance de ses critères de recherche. Lorsque le bien est redevenu disponible, le rapprochement a été immédiat.

Le projet a également bénéficié d’un accompagnement complémentaire. Pour répondre aux interrogations du couple concernant les travaux envisagés, l’agence les a mis en relation avec un maître d’œuvre.

Cette démarche a contribué à sécuriser leur réflexion et à faciliter la prise de décision. Les acheteurs ont finalement formulé une offre sans condition suspensive, ouvrant la voie à une vente définitive prévue cet été.

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Ce que les réseaux sociaux changent dans l’immobilier de prestige

Cette transaction met également en lumière le rôle croissant des réseaux sociaux dans les stratégies de commercialisation des biens haut de gamme.

Alors que le conseiller relançait directement ce client identifié, l’épouse de l’acquéreur découvrait simultanément la propriété sur les réseaux sociaux de l’agence. Cette double exposition a accéléré la concrétisation du projet.

« Ce succès est le résultat d’un suivi de plus de deux ans avec ce client. Lorsque sa femme a repéré la maison via nos réseaux sociaux, la connexion s’est faite immédiatement car le bien correspondait exactement à leur cahier des charges. Pour lever les derniers doutes liés aux travaux, nous les avons mis en relation avec un maître d’œuvre. Un accompagnement de A à Z, sans condition suspensive, pour une vente définitive prévue cet été », conclut Boris Auger.

Au-delà du cas particulier de cette vente à 5 millions d’euros, l’opération illustre une tendance observée dans l’immobilier de prestige : la combinaison d’un portefeuille qualifié, d’un accompagnement personnalisé et d’une visibilité digitale ciblée devient un levier de plus en plus déterminant pour concrétiser les transactions.

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