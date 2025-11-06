Immobilier : Les biens vendus en exclusivité partent 51 jours plus vite qu’en mandat simple

Le mandat exclusif s’impose-t-il comme le modèle le plus efficace du marché ? Selon une étude leboncoin immo réalisée auprès des professionnels de l’immobilier, il permet 51 jours de gain moyen sur la durée de vente d’un bien.

Les professionnels de l’immobilier le savent bien : dans un marché ultra concurrentiel, la rentabilité par mandat est un enjeu clé. Aujourd’hui, le bilan est clair, l’exclusivité d’un mandat de vente immobilière n’est plus une contrainte : c’est la garantie d’une vente plus rapide, mieux maîtrisée et plus transparente.

Selon une étude menée par leboncoin immo, 93 % des professionnels de l’immobilier jugent cette option pertinente et les biens confiés en exclusivité se vendent 51 jours plus vite qu’en mandat simple.

L’essentiel 93 % jugent le mandat exclusif pertinent

51 jours de gain moyen sur la durée de vente

86 % estiment qu’il valorise mieux un bien

75 % diffusent leurs exclus en priorité sur leboncoin

65% des professionnels constatent que le bien en mandat exclusif se vend plus vite

23 % des professionnels déclarent détenir plus de 80 % de mandats exclusifs dans leur portefeuille

Le mandat exclusif : plus de clarté, plus d’efficacité

Souvent perçu comme une contrainte par les particuliers, le mandat exclusif est en réalité le gage d’une vente mieux maîtrisée et plus rapide.

En confiant son bien à un interlocuteur unique, le vendeur bénéficie d’un suivi personnalisé, d’une communication cohérente et d’un investissement réel du professionnel.

Près d’un quart des professionnels de l’immobilier interrogés par leboncoin immo affirment que l’exclusivité représente plus de 80 % de leur activité, preuve que ce modèle s’impose progressivement comme une pratique dominante.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

91 jours en moyenne pour vendre un bien en mandat exclusif

142 jours en mandat simple

86 % des pros estiment que l’exclusivité valorise mieux un bien

73 % estiment qu’elle permet de mieux défendre le prix

Pour les vendeurs, un vrai confort de vente

Multiplier les agences rassure les vendeurs, mais cela peut créer de la confusion : les annonces peuvent se contredire, les prix diverger, et au final, faire perdre le bien en attractivité.

Le mandat exclusif, au contraire, garantit :

Une stratégie claire et un prix ajusté au marché local

Une visibilité renforcée sur les principaux portails

Un accompagnement personnalisé, du premier rendez-vous à la signature

Une tranquillité d’esprit tout au long du processus de vente

Les professionnels de l’immobilier doivent lever les freins

Pour les agents immobiliers interrogés, la clé du succès repose sur la pédagogie et la transparence. Les freins à l’exclusivité viennent souvent d’une volonté des vendeurs de “faire jouer la concurrence” ou de peurs liées à un manque de confiance.

En effet, 51 % des particuliers pensent qu’en mettant plusieurs agences en concurrence ils augmenteront leurs chances de vendre et 62 % souhaitent se réserver le droit de vendre par eux-mêmes. Mais lorsque la relation est claire et fondée sur l’écoute, l’exclusivité devient un levier de réussite partagé.

« Les vendeurs qui testent l’exclusivité réalisent vite qu’ils y gagnent en efficacité, en visibilité et en sérénité. Et les professionnels que l’on a interrogés le confirment. C’est un gage d’efficacité », déclare Aurélien Flament, Directeur leboncoin immo.

Méthodologie Étude réalisée par leboncoin immo auprès de 419 professionnels de l’immobilier (agents, mandataires, réseaux), entre le 22 septembre et le 7 octobre 2025.

