Immobilier : Plus d’un tiers des Français incapables de financer des travaux de réparation urgents 

Selon Travaux.com, pour des millions de Français, des travaux de réparation urgents seraient impossibles à financer, les exposant au risque de s’endetter ou de vivre dans un logement potentiellement dangereux.

Des millions de Français seraient incapables de faire face financièrement à des travaux de réparation urgents dans leur logement d’après une étude menée par Travaux.com : 37 % des ménages disposent de moins de 1 000 € d’économies. Or, le coût moyen d’une réparation d’urgence à domicile s’élève généralement à plusieurs milliers d’euros : une somme que nombre de foyers auraient du mal à assumer.

Plus frappant encore : 17 % des Français n’ont aucune épargne, et 24 % disposent de moins de 500 € sur leur compte. Ces chiffres s’inscrivent dans une étude plus large sur les habitudes et connaissances des Français en matière d’entretien du logement. On y apprend également que 46 % des habitants ne savent pas précisément ce que couvre leur assurance habitation.

Entretenir pour éviter les travaux dans l’urgence qui coûtent chers

Pourtant, de nombreuses urgences peuvent être évitées grâce à un entretien régulier, notamment à l’automne, période idéale pour vérifier sa chaudière ou nettoyer ses gouttières.

Parmi les incidents les plus fréquents nécessitant une intervention rapide figurent les chaudières défectueuses, les canalisations endommagées, les fuites d’eau ou les pannes électriques. Le coût d’un déplacement en urgence est souvent bien plus élevé qu’un entretien planifié — et peut tripler en dehors des heures ouvrables.

Serge Masson, expert chez Travaux.com, rappelle que la prévention reste la clé : « Pour des millions de Français, une facture imprévue liée à des travaux de réparation urgents n’est tout simplement pas envisageable. C’est une situation stressante, mais la bonne nouvelle, c’est qu’un grand nombre de problèmes peuvent être évités grâce à un entretien régulier.«



Et il ajoute : « Il est aussi utile de vérifier les garanties de son assurance habitation et, si besoin, d’envisager une couverture spécifique pour les réparations d’urgence. Mais, comme toujours, mieux vaut prévenir que guérir : prenez le temps de réaliser les entretiens essentiels avant qu’un problème ne survienne. »

Les entretiens incontournables à réaliser

Faites vérifier votre chaudière

Un entretien annuel est indispensable. Il permet de détecter d’éventuels dysfonctionnements avant une panne et d’assurer un fonctionnement optimal, réduisant ainsi votre consommation et vos factures.

Inspectez vos gouttières

En automne, les feuilles mortes peuvent rapidement les obstruer. Des gouttières bouchées peuvent provoquer des fuites, souvent non prises en charge par les assurances en cas de dégât des eaux.

Contrôlez l’état de votre toiture

Tuiles usées, fendues ou manquantes ? Il est essentiel de les remplacer pour éviter toute infiltration d’eau. Faites appel à un professionnel pour un contrôle complet avant l’hiver.

Isolez vos canalisations

Des canalisations mal protégées peuvent éclater sous l’effet du gel, causant des dégâts pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros. Pensez à isoler les conduites exposées au froid.

Faites ramoner votre cheminée

Si vous utilisez une cheminée, un ramonage annuel est obligatoire et vital pour votre sécurité. Un conduit obstrué peut entraîner des incendies ou des intoxications graves.

