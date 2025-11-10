Immobilier : Hausse de la taxe foncière, les villes où il reste intéressant d’investir

Sur un marché immobilier où la la taxe foncière a bondi en moyenne de +37,3 % en dix ans, Maslow.immo dresse la liste des villes qui restent attractives.

Et si la pression fiscale redessinait la carte de l’investissement immobilier ? Dans un contexte où la taxe foncière a bondi de +37,3 % en dix ans selon l’UNPI, Maslow.immo dévoile le premier Indice d’Attractivité Fiscale (IAF). Cet indicateur inédit mesure la capacité d’une ville à rester attractive pour les investisseurs et les acheteurs malgré la hausse de la fiscalité locale.

En croisant le dynamisme du marché immobilier (transactions DVF) et l’évolution des taux de taxe foncière (UNPI), l’IAF démontre qu’il n’est pas possible d’établir une corrélation systématique entre la hausse de la taxe foncière et la baisse du dynamisme immobilier. Une approche qui offre une lecture nouvelle du marché et met en évidence les territoires les plus résilients face à la pression fiscale.

Un nouvel indicateur pour décrypter l’attractivité immobilière

En dix ans, la taxe foncière a progressé en moyenne de +37,3 % sur l’ensemble du territoire, soit deux fois plus que l’inflation (+19 %). Certaines communes connaissent même des hausses spectaculaires : Paris +87,9 %, Marseille +55 %, Strasbourg +49 %. Cette envolée s’explique à la fois par l’augmentation des taux votés localement et la revalorisation des bases locatives nationales, deux leviers qui ont alourdi la fiscalité sans progression équivalente des loyers.

Dans ce contexte, les villes capables de conjuguer vitalité immobilière et stabilité fiscale peuvent devenir des données à étudier pour les investisseurs. Elles se distinguent en effet par leur capacité à attirer des investisseurs prudents, à l’heure où les charges pèsent de plus en plus sur la rentabilité locative.

Les territoires les plus résilients face à la pression fiscale

D’après l’indicateur, certaines communes parviennent à maintenir une attractivité forte malgré la hausse généralisée des taxes foncières. Il met en lumière les territoires capables de tirer parti d’un équilibre fiscal et économique favorable.

En observant les communes où le marché reste dynamique, l’IAF permet d’identifier de nouvelles zones à potentiel – souvent des villes moyennes ou des périphéries métropolitaines qui conjuguent accessibilité, cadre de vie et gestion fiscale maîtrisée.

Les villes les plus résilientes :

Un marché très dynamique dans les petites communes

Les grands pôles urbains restent attractifs, mais leur fiscalité alourdie et des prix élevés commencent à peser sur les rendements locatifs. À l’inverse, les villes moyennes s’imposent comme le cœur du dynamisme immobilier français, alliant croissance maîtrisée, qualité de vie et stabilité fiscale.

Certaines communes de moins de 15 000 habitants montrent qu’un marché local équilibré et une fiscalité contenue peuvent coexister, attirant de nouveaux investisseurs en quête de performance durable.

Un classement par habitant réalisé par Maslow mesure la densité d’activité immobilière par rapport à la population. Il révèle de petites communes très dynamiques, où le marché local est proportionnellement plus actif que dans de grandes métropoles.

« L’IAF montre que la fiscalité ne suffit pas à expliquer l’attractivité d’un territoire mais elle participe à dessiner une nouvelle carte des zones à potentiel », souligne Pierre-Emmanuel Jus, Directeur Délégué de Maslow.immo

