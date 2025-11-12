RENT 2025 : « Plus de 11 500 visiteurs en deux jours, la reprise de l’immobilier se confirme », Stéphane Scarella

Le salon immobilier RENT 2025 a accueilli plus de 11 500 visiteurs et 400 exposants . Son directeur, Stéphane Scarella, dresse le bilan de l’édition au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian.

Le salon RENT 2025 s’est tenu les 5 et 6 novembre à Paris Expo Porte de Versailles. Une édition que son directeur, Stéphane Scarella, juge particulièrement réussie. « On a vécu deux jours fantastiques », explique-t-il au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

Le salon a accueilli plus de 11 500 visiteurs, soit davantage que l’an dernier, et 400 exposants. Un succès que le directeur attribue à la qualité des contenus proposés et à l’ambiance unique du rendez-vous. « On travaille toute l’année avec un comité éditorial pour aller chercher des sujets forts, notamment sur l’intelligence artificielle. Toutes les salles de conférences et d’ateliers étaient pleines. Et puis, il y a quelque chose d’un peu irrationnel : la magie du moment. Cette année encore, elle a opéré », souligne-t-il.

Une ambiance festive, la fin de la soupe à la grimace

Outre la richesse des échanges, Stéphane Scarella insiste sur la convivialité du salon. « On met beaucoup d’énergie dans le networking, dans la convivialité. Après 18h, il y avait une ambiance très festive. Cela permet à tout le monde de relâcher la pression, de faire du business de manière plus légère et détendue », raconte-t-il.

Le directeur du RENT observe aussi un moral en amélioration chez les professionnels de l’immobilier. « Manifestement, ça va quand même mieux, notamment dans la transaction. C’est un peu moins la soupe à la grimace que l’an dernier. On sent une vraie volonté de repartir, des sourires sur les visages », explique-t-il.

Gala Proptech Solidaire et visite ministérielle

La deuxième édition du Gala Proptech Solidaire s’est tenue la veille de l’ouverture du RENT, au cinquième étage de la Samaritaine privatisé pour l’occasion. « C’était un très joli moment. PropTech Solidaire est un mouvement né il y a deux ans à l’initiative du RENT et de Septeo. Nous avons été rejoints cette année par Microsoft, Tucson et d’autres partenaires. Environ 200 personnes étaient présentes, représentant toute la chaîne de valeur de l’immobilier. Nous avons soutenu l’association Toi à Moi », précise Stéphane Scarella.

Le salon a également reçu la visite du ministre du Logement et de la Ville, Vincent Jeanbrun.

« Il a passé près de cinq heures sur le salon, rencontré les promoteurs, échangé longuement avec les professionnels et terminé sur un plateau télé. C’est un message fort : la puissance publique vient rencontrer les acteurs de l’immobilier, là où ça se passe », note-t-il.

Cap sur 2026

L’équipe du RENT va désormais dresser le bilan de cette édition avant de préparer la prochaine. « On va se poser, faire les enquêtes, regarder ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et se projeter sur 2026. On verra où nous aura emmenés l’intelligence artificielle. Je suis persuadé qu’il y aura encore plein de choses à dire », conclut Stéphane Scarella.

