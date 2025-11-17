IMMO 2025 : Découvrez la programmation du congrès FNAIM les 8 et 9 décembre !
« IMMO 2025 » qui se tiendra les 8 et 9 décembre prochains au Carrousel du Louvre dévoile sa programmation : une édition gratuite pour les adhérents FNAIM, placée sous le thème « Loger les Français : agir enfin ! » et dotée d’une programmation enrichie. A vos agendas !
La FNAIM lève le voile sur le programme d’IMMO 2025, son congrès annuel, qui se tiendra les 8 et 9 décembre prochains au Carrousel du Louvre et en digital 100% live.
Placé sous le thème « Loger les Français : agir enfin ! », ce congrès marquera l’ouverture des célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Fédération et proposera un format repensé, plus moderne, plus ouvert et surtout gratuit pour les représentants légaux des structures adhérentes FNAIM.
Un Congrès gratuit pour les adhérents FNAIM
Pour souligner son engagement envers la profession, la participation à ce millésime 2025 est offerte aux représentants légaux des structures adhérentes FNAIM, ainsi qu’aux futurs adhérents.
« Dans un contexte où la crise du logement s’aggrave, nous avons fait le choix d’un Congrès encore plus ouvert, exigeant et engagé. Offrir la gratuité aux adhérents porteurs de carte, c’est affirmer que notre Fédération est avant tout au service de ses professionnels, pour porter leur voix et imaginer, ensemble, des solutions concrètes », souligne Loïc Cantin, Président de la FNAIM.
Une programmation enrichie
Deux jours rythmés par des plénières métiers et économiques des ateliers métiers et des formations certifiantes. Le salon abrite un nouveau parcours visiteurs, repensé pour offrir une expérience sur-mesure, autour des thématiques « transaction », « syndic » et « gestion », au cœur d’un salon de 120 exposants qui accueillera une zone start-ups ainsi qu’un village entièrement dédié à la transition énergétique.
Des plénières et des débats autour d’invités reconnus pour éclairer l’actualité de la profession
Cette année encore, l’événement sera riche en débats et en conférences. Les plénières métiers et économiques, animées par Marie DRUCKER, réuniront des personnalités de référence : élus, décideurs et experts, parmi lesquels Vincent JEANBRUN, le ministre du Logement, l’ancien Premier ministre et Maire du Havre Edouard PHILIPPE, l’économiste Dominique SEUX, le sociologue Jean VIARD ainsi que Hugues PERINET-MARQUET, Président du Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilière – CNTGI.
Parmi les thèmes abordés : « Loger les Français, agir enfin ! », « Loger les Français : choix économique ou enjeu de société ? » ou encore « Loger les Français : le rôle des copropriétés »
A quelques mois des élections municipales, la séquence politique du mardi matin sera l’un des moments phares du Congrès, avec une plénière dédiée à la place des maires dans les politiques locales de logement. Plusieurs élus de premier plan interviendront, parmi lesquels Christian ESTROSI (Président de la Métropole Nice Côte d’Azur et Maire de Nice), David LISNARD (Maire de Cannes et Président de l’Association des Maires de France), Nathalie APPÉRÉ (Maire de Rennes), Franck LOUVRIER, Maire de La Baule et bien d’autres intervenants encore, débattront autour d’une question essentielle : « Loger les Français : les maires ont-ils les clés ? ».
Moment fort du mardi après-midi : la remise des Grands Prix de la rénovation énergétique, avec une configuration inédite qui accueillera pour la première fois à l’échelle nationale un grand public averti – les membres de conseils syndicaux. L’occasion de valoriser les acteurs de terrain et nourrir la réflexion sur la copropriété et son évolution, au cours de la séquence dédiée aux 60 ans de la loi copropriété du 10 juillet 1965.
Un Congrès tourné à la fois vers les professionnels et vers l’avenir
Le Congrès FNAIM offrira également à ses participants l’opportunité de valider jusqu’à 8 heures de formation sur les deux jours, en suivant les 3 sessions dispensées par l’École Supérieure de l’Immobilier (Levier d’influence prospects / Révolution IA / Bâti et valeur immobilière).
Fidèle à ses engagements, la FNAIM renouvelle sa démarche d’éco labellisation, avec l’objectif ambitieux d’atteindre le niveau 3 de la labellisation REEVE, le plus haut standard des événements éco-responsables. Participer à IMMO 2025, c’est s’engager activement pour un immobilier plus durable, plus responsable et plus humain.