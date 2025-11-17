IMMO 2025 : Découvrez la programmation du congrès FNAIM les 8 et 9 décembre !

« IMMO 2025 » qui se tiendra les 8 et 9 décembre prochains au Carrousel du Louvre dévoile sa programmation : une édition gratuite pour les adhérents FNAIM, placée sous le thème « Loger les Français : agir enfin ! » et dotée d’une programmation enrichie. A vos agendas !

La FNAIM lève le voile sur le programme d’IMMO 2025, son congrès annuel, qui se tiendra les 8 et 9 décembre prochains au Carrousel du Louvre et en digital 100% live.

Placé sous le thème « Loger les Français : agir enfin ! », ce congrès marquera l’ouverture des célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Fédération et proposera un format repensé, plus moderne, plus ouvert et surtout gratuit pour les représentants légaux des structures adhérentes FNAIM.

Newsletter MySweetimmo

Un Congrès gratuit pour les adhérents FNAIM

Pour souligner son engagement envers la profession, la participation à ce millésime 2025 est offerte aux représentants légaux des structures adhérentes FNAIM, ainsi qu’aux futurs adhérents.

« Dans un contexte où la crise du logement s’aggrave, nous avons fait le choix d’un Congrès encore plus ouvert, exigeant et engagé. Offrir la gratuité aux adhérents porteurs de carte, c’est affirmer que notre Fédération est avant tout au service de ses professionnels, pour porter leur voix et imaginer, ensemble, des solutions concrètes », souligne Loïc Cantin, Président de la FNAIM.

À lire aussi Immobilier : Comment la PropTech simplifie la vie des bailleurs ?

Une programmation enrichie

Deux jours rythmés par des plénières métiers et économiques des ateliers métiers et des formations certifiantes. Le salon abrite un nouveau parcours visiteurs, repensé pour offrir une expérience sur-mesure, autour des thématiques « transaction », « syndic » et « gestion », au cœur d’un salon de 120 exposants qui accueillera une zone start-ups ainsi qu’un village entièrement dédié à la transition énergétique.

Des plénières et des débats autour d’invités reconnus pour éclairer l’actualité de la profession

Cette année encore, l’événement sera riche en débats et en conférences. Les plénières métiers et économiques, animées par Marie DRUCKER, réuniront des personnalités de référence : élus, décideurs et experts, parmi lesquels Vincent JEANBRUN, le ministre du Logement, l’ancien Premier ministre et Maire du Havre Edouard PHILIPPE, l’économiste Dominique SEUX, le sociologue Jean VIARD ainsi que Hugues PERINET-MARQUET, Président du Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilière – CNTGI.

Parmi les thèmes abordés : « Loger les Français, agir enfin ! », « Loger les Français : choix économique ou enjeu de société ? » ou encore « Loger les Français : le rôle des copropriétés »

A quelques mois des élections municipales, la séquence politique du mardi matin sera l’un des moments phares du Congrès, avec une plénière dédiée à la place des maires dans les politiques locales de logement. Plusieurs élus de premier plan interviendront, parmi lesquels Christian ESTROSI (Président de la Métropole Nice Côte d’Azur et Maire de Nice), David LISNARD (Maire de Cannes et Président de l’Association des Maires de France), Nathalie APPÉRÉ (Maire de Rennes), Franck LOUVRIER, Maire de La Baule et bien d’autres intervenants encore, débattront autour d’une question essentielle : « Loger les Français : les maires ont-ils les clés ? ».

Moment fort du mardi après-midi : la remise des Grands Prix de la rénovation énergétique, avec une configuration inédite qui accueillera pour la première fois à l’échelle nationale un grand public averti – les membres de conseils syndicaux. L’occasion de valoriser les acteurs de terrain et nourrir la réflexion sur la copropriété et son évolution, au cours de la séquence dédiée aux 60 ans de la loi copropriété du 10 juillet 1965.

Un Congrès tourné à la fois vers les professionnels et vers l’avenir

Le Congrès FNAIM offrira également à ses participants l’opportunité de valider jusqu’à 8 heures de formation sur les deux jours, en suivant les 3 sessions dispensées par l’École Supérieure de l’Immobilier (Levier d’influence prospects / Révolution IA / Bâti et valeur immobilière).

Fidèle à ses engagements, la FNAIM renouvelle sa démarche d’éco labellisation, avec l’objectif ambitieux d’atteindre le niveau 3 de la labellisation REEVE, le plus haut standard des événements éco-responsables. Participer à IMMO 2025, c’est s’engager activement pour un immobilier plus durable, plus responsable et plus humain.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements