Agent immobilier : Renégociez votre assurance de prêt ou vérifiez si vous avez intérêt à le faire !

Les professionnels peuvent eux aussi renégocier leur assurance de prêt. Nousassurons leur recommande la souscription d’une enveloppe d’assurabilité permettant d’être couvert en une seule fois pour de futures opérations d’emprunt.

Renégocier son assurance de prêt peut permettre d’économiser plusieurs milliers d’euros sur la durée du crédit.

Les entrepreneurs ne pensent pas toujours à renégocier leur assurance de prêt

Voici l’exemple d’un chef d’entreprise de 40 ans, non-fumeur, qui a souscrit un crédit de 300 000 € en janvier 2025 à 3,5 % sur 20 ans (mensualité : 1 740 € hors assurance).

Il a souscrit l’assurance auprès de sa banque :

Assurance groupe DC, PTIA, ITT, IPT : 0,35 % sur le capital initial (CI) soit 87,5 €/mois

Coût total de l’assurance : 21 000 €

Il renégocie son assurance auprès d’un courtier Nousassurons, au 1er janvier 2026 :

Nouvelle assurance, avec les mêmes garanties + MNO : 0,13 % sur le capital restant du (CRD) soit 30 €/mois en moyenne

Nouveau cout total de l’assurance : 6 842 €

Soit 57,5 € d’économie par mois et 14 158 € au total !

« Beaucoup d’entrepreneurs ne prennent pas le temps de s’occuper de leur finances personnelles et notamment de renégocier leur assurance de prêt. Ils pensent qu’effectuer la démarche sera compliquée, chronophage et avec un impact limité. A nous courtiers de leur démontrer l’intérêt et notamment les économies qu’ils peuvent générer sur toute la durée du prêt, tout en leur expliquant que nous allons gérer ça avec eux, de la façon la plus fluide et la plus rapide possible ! » explique Jérome Robin, fondateur de Nousassurons.

Ainsi sur en 2025, les souscriptions de contrat d’assurance de prêt, dans le cadre de la mise en place d’un crédit ou d’une résiliation infra-annuelle ont augmenté de 47 % par rapport à l’année dernière.

La possibilité de résilier son assurance à tout moment… en théorie

Instauré par la loi Lemoine en 2022, le droit à la résiliation infra-annuelle permet la résiliation à tout moment de son assurance de prêt, notamment l’assurance groupe, souscrite auprès de sa banque, au profit d’une assurance déléguée, souvent plus compétitive… en théorie.

Car dans la pratique ce n’est pas si simple. Les banques ont théoriquement 10 jours pour répondre à une demande de changement d’assurance, mais certaines « jouent la montre ». Quatre banques se sont ainsi fait sanctionner par la DGCCRF en octobre, ce qui devrait inciter les autres à respecter davantage les délais et faire réellement de ce droit à résiliation une obligation.

Attention : la résiliation à tout moment ne concerne que les contrats « risque particulier » ou risque mixtes. Pour un prêt professionnel, la résiliation est souvent impossible lorsqu’il a été souscrit directement auprès de la banque, en raison de clauses spécifiques.

Seule une négociation peut parfois permettre une résiliation. Il est donc préférable pour les professionnels de s’assurer auprès d’un courtier avant la mise en place du prêt par la banque.

L’enveloppe d’assurabilité : un élément clé de la stratégie d’assurance des propriétaires

L’enveloppe d’assurabilité permet à un chef d’entreprise d’être couvert pour des opérations d’emprunt à terme dont les fonds seront débloqués de manière échelonnée. Il s’agit d’un unique formulaire à remplir avec le détail des opérations envisagées, avec des déblocages successifs sur 5 ans maximum, jusqu’à 10 millions d’euros, avec plusieurs avantages :

Les formalités médicales sont faites en une seule fois à la souscription de l’enveloppe, pour l’ensemble des fonds

La prime est payée uniquement sur les fonds débloqués.

Il est possible de reprendre des contrats d’assurance de prêts déjà en cours, et de réaliser ainsi des économies

Un contrat de prévoyance peut également y être intégré pour protéger l’entreprise ou les associés.

« L’enveloppe d’assurabilité est l’outil idéal pour simplifier la gestion des emprunts futurs des professionnels. Cette solution offre une tranquillité d’esprit pour leurs futurs projets. C’est également pour nos courtier un avantage compétitif pour fidéliser vos clients et répondre à leurs besoins spécifiques » conclut Jérome Robin.

Une interface simple et rapide pour comparer et changer d’assurance de prêt

Afin d’accompagner au mieux ses clients entrepreneurs, mais pas seulement, Nousassurons a mis à disposition de ses courtiers, mais aussi de ses clients un simulateur d’assurance de prêt. Il permet de comparer différentes offres d’assurance emprunteur, parmi une quinzaine de contrats partenaires, afin de trouver un tarif adapté à son profil et à sa durée de prêt.

L’outil est 100 % digital : questionnaire, comparateur, signature électronique… tout se fait en ligne. Cela vise à simplifier la souscription et réduire les délais de réponse. Grâce à ce type de simulation, l’emprunteur peut estimer le coût de son assurance sur la durée du prêt (et même sur les premières années, ce qui est souvent un point clé).

