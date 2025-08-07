Comprendre l’assurance de prêt immobilier : Garanties, prix, obligations et changements

Vous avez besoin d’un crédit pour acheter un logement ? L’assurance emprunteur vous protège en cas d’imprévu (décès, invalidité…). Non obligatoire légalement, elle est pourtant exigée par la plupart des banques. Voici ce qu’il faut savoir.

Vous avez besoin d’un prêt pour concrétiser un projet immobilier ? L’assurance emprunteur permet de vous protéger face aux imprévus, comme une perte d’emploi ou un décès. La quasi-totalité des établissements prêteurs l’exige. Voici tout ce que vous devez savoir à son sujet.

Quels risques couvre une assurance de prêt immobilier ?

L’assurance emprunteur sert à garantir le remboursement du crédit dans le cas où l’emprunteur ne pourrait plus payer. Elle comprend plusieurs garanties comme la perte d’emploi, l’incapacité temporaire ou permanente de travail, l’invalidité ou le décès. Les garanties exigées varient en fonction du profil de l’emprunteur. L’assurance de prêt immobilier April, par exemple, propose des offres pour les jeunes emprunteurs, les seniors, les cadres et les fonctionnaires. Quelle que soit l’assurance choisie, il est essentiel de lire attentivement les conditions générales pour vérifier qu’elle correspond à vos besoins.

Combien coûte une assurance emprunteur ?

Le coût d’une assurance de prêt immobilier est calculé à partir de différents critères qui incluent l’âge des emprunteurs, le montant emprunté, la durée de remboursement et les garanties. Ainsi, un couple de jeunes actifs paie très souvent moins cher que des seniors. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à demander une simulation personnalisée pour se faire une idée du coût total de l’assurance. Mais le tarif dépend aussi de la stratégie commerciale de l’assureur. Comparer plusieurs offres permet parfois d’économiser des milliers d’euros.

Est-il obligatoire de souscrire une assurance de prêt immobilier ?

Que ce soit pour l’achat d’une résidence principale, d’une maison secondaire ou d’un bien locatif, l’assurance emprunteur n’est pas obligatoire sur le plan légal. Théoriquement, il est donc envisageable d’obtenir un prêt immobilier sans souscrire d’assurance. Dans les faits toutefois, les organismes prêteurs l’exigent quasi systématiquement. La souscription d’une assurance leur garantit en effet le remboursement du capital. Sans assurance emprunteur, il est presque impossible d’obtenir un accord de financement.

Doit-on répondre à un questionnaire de santé ?

Une réforme entrée en vigueur en juin 2022 vise à faciliter l’accès aux crédits pour les personnes ayant des antécédents médicaux. Depuis, le questionnaire de santé est interdit pour les prêts immobiliers dont le montant assuré n’excède pas les 200 000 euros par emprunteur et dont le terme intervient avant le 60e anniversaire de l’emprunteur. Dans les autres cas, l’assureur peut imposer un questionnaire de santé, voire un examen médical.

Peut-on changer d’assurance durant un prêt immobilier ?

À garanties équivalentes, l’écart de tarif entre deux assurances de prêt immobilier peut être significatif. Avant ou après la souscription, il reste judicieux de comparer les prix pour alléger les mensualités liées à son crédit. Grâce à certaines lois récentes, le changement d’assurance emprunteur a été facilité. La loi Lemoine autorise, de son côté, la résiliation à tout moment sans aucune pénalité. Il suffit de présenter son nouveau contrat à l’organisme prêteur. Ce dernier dispose de 10 jours pour accepter ou refuser la demande. En cas de refus, il doit répondre par écrit en expliquant les raisons.

