Immobilier : Voici les lauréats des Sweet Awards 2025 au salon RENT

Le palmarès des Sweet Awards 2025 a été dévoilé au salon RENT. Cinq initiatives utiles et ancrées dans le terrain sont récompensées. Découvrez les lauréats de cette édition.

La sixième édition des Sweet Awards a mis en lumière des initiatives qui améliorent le quotidien des professionnels, des porteurs de projets et de tous ceux qui avancent dans leur parcours immobilier.

Newsletter MySweetimmo

Un palmarès construit avec le public

Comme chaque année, les candidatures ont été soumises au vote du public, qui représente 60 % de la note finale. Les 40 % restants proviennent du jury, composé d’experts dont Ariane Artinian (fondatrice de MySweetImmo), Jean-Pierre Domingo (Septeo Solutions Immobilières) et Stéphane Scarella (directeur du salon RENT).

« Les Sweet Awards récompensent des initiatives qui ont un impact réel sur le terrain. L’innovation doit être utile, concrète et au service de l’humain. Notre objectif est de mettre en lumière des solutions qui améliorent réellement le quotidien des professionnels et des porteurs de projets. Et d’œuvrer pour secteur plus paritaire, plus divers et moins cloisonné », déclare Ariane Artinian, journaliste, fondatrice de MySweetImmo.

Stéphane Scarella souligne l’importance de ce rendez-vous au sein du salon RENT. « Les Sweet Awards sont devenus un rendez-vous important du salon RENT. Ils valorisent des intitiatives et des solutions utiles, opérationnelles, qui facilitent la vie des professionnels et accompagnent la transformation du secteur. Encourager les initiatives des entrepreneurs et entrepreneuses de l’industrie fait partie de l’ADN du RENT. Ces Sweet Awards y contribuent largement. »

Quant à Vincent Bordenave, directeur marketing de Septeo, il insiste sur la capacité des lauréats à bousculer le marché. «Les Sweet Awards ont le mérite de mettre en lumière des entrepreneurs qui osent repenser le marché. L’innovation naît souvent de celles et ceux qui cassent les codes et sortent des schémas traditionnels. Chez Septeo, nous sommes attentifs à ces initiatives qui font progresser nos métiers. Elles nourrissent l’évolution du secteur et contribuent à construire les solutions de demain. Il est essentiel de les valoriser. »

Les lauréats 2025

Prix du Public : Xavier Belvaux, We Invest

We Invest France défend un modèle hybride, mêlant agences physiques, digital et statut de mandataire. L’entreprise met à disposition outils, marketing et accompagnement pour soutenir les entrepreneurs immobiliers. « Recevoir le Prix du Public est une immense fierté pour nos 300 collaborateurs et nos 50 agences. Cette reconnaissance des professionnels nous encourage à poursuivre notre engagement pour un immobilier plus transparent, performant et innovant. »

Prix du Jury : Anne-Sophie Thomas, Gestia Solidaire

Gestia Solidaire facilite l’accès au logement pour les publics fragilisés : étudiants, travailleurs sans CDI, familles monoparentales. Le modèle combine utilité sociale, accompagnement des propriétaires et viabilité économique. « Ce Prix du Jury est la reconnaissance d’un combat : montrer que rentabilité et justice sociale peuvent aller de pair. C’est aussi un signal fort : le secteur est prêt pour un immobilier plus juste, plus ouvert et plus innovant. »

Sweet Ladies Award : Muriel Attolini, Rénover pour demain

Rénover pour Demain accompagne les copropriétés dans la rénovation énergétique globale. Diagnostic, financement, coordination et outil numérique : la méthode vise à simplifier et sécuriser les projets. « Le Sweet Ladies Award donne une visibilité précieuse à notre ambition : proposer un modèle réellement clé en main pour la rénovation énergétique des copropriétés. Ce prix rappelle aussi l’importance de la présence des femmes dans la transformation du secteur. »

Pépite Sweet Award : Nicolas Fortin, MonHubImmo

MonHubImmo permet aux agents et mandataires de partager leurs mandats plus facilement. La plateforme améliore la visibilité des biens, notamment dans les zones tendues, et renforce la coopération entre professionnels. « Cette distinction dépasse la récompense personnelle : elle valide la mission de MonHubImmo, celle de simplifier le quotidien des agents et de favoriser la coopération. Elle nous pousse à aller plus loin pour bâtir une plateforme toujours plus utile au secteur. »

Mention spéciale du jury : Achat Réno

Spécialiste du financement achat + rénovation, Achat Réno aide les particuliers à structurer leurs projets et les professionnels de l’immobilier à débloquer des ventes nécessitant des travaux.



Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements