Immobilier : Voici les 14 entreprises sélectionnées pour les Sweet Awards RENT 2025, à vous de voter !

Les Sweet Awards RENT 2025 distinguent des entreprises engagées dans l’évolution des pratiques immobilières. Cette année, 14 finalistes ont été retenus par le jury. Un vote du public est organisé. Chaque participant peut attribuer 3, 2 et 1 point à trois candidats différents.

AchatRéno — Alban Van Gaver

AchatRéno accompagne les acquéreurs de logements à rénover, notamment les biens classés en DPE E, F ou G. L’entreprise agit comme courtier en prêt immobilier spécialisé, en structurant à la fois le financement de l’achat et celui des travaux. Elle s’adresse aux ménages qui peinent à sécuriser leur projet faute d’accompagnement clair sur la rénovation énergétique. Son positionnement répond à un besoin croissant : rendre la rénovation accessible financièrement tout en permettant aux agents de débloquer des ventes souvent complexes.

Atom — Thierry Vignal

Atom s’intéresse au potentiel des micrologements vacants à Paris, notamment les chambres de bonne abandonnées. L’entreprise développe des solutions d’aménagement compact afin de rendre ces espaces à nouveau habitables et confortables. Elle intervient ainsi sur un marché où l’offre existe mais demeure inexploité, en proposant une revalorisation à la fois fonctionnelle et adaptée aux contraintes urbaines.

Gestia Solidaire — Anne-Sophie Thomas

Gestia Solidaire propose une gestion locative destinée à faciliter l’accès au logement des publics exclus du marché (étudiants, travailleurs sans CDI, familles monoparentales). Le modèle associe l’investissement responsable des propriétaires à des dispositifs d’accompagnement et d’optimisation fiscale. L’entreprise intervient à la frontière du logement privé et du logement social, en démontrant la possibilité d’articuler impact social et équilibre économique.

Axe Immo — Maxime Jegat

Hoox Video permet de créer automatiquement des vidéos immobilières à partir d’une simple URL d’annonce. La solution s’adresse aux agents qui souhaitent améliorer leur visibilité sans recourir à des outils de montage. Elle transforme un support statique en contenu dynamique, adapté aux réseaux sociaux et aux vitrines digitales, dans un contexte où la vidéo devient un standard dans la mise en valeur des biens.

Inoveo3D — Arnaud Convers

Inoveo3D développe des visites virtuelles immersives directement intégrées aux annonces immobilières. La solution permet de présenter un bien à distance avec davantage de précision, tout en réduisant le nombre de visites physiques inutiles. Elle combine création, personnalisation et diffusion des supports visuels dans un environnement unique, facilitant l’adoption par les agences et les promoteurs.

IzoHome — Olha Ponomalenko

IzoHome propose une approche de la recherche immobilière fondée sur le temps de trajet plutôt que sur la simple distance. La plateforme modélise les réseaux de transport pour afficher les zones réellement accessibles depuis un lieu de travail, en tenant compte des correspondances et des horaires. L’outil répond à une préoccupation croissante : intégrer la mobilité quotidienne dans le choix du logement.

Joyloc — Apolline Despins

Joyloc encadre la sous-location de courte durée en organisant le partage des revenus entre locataire, propriétaire et agence. La plateforme apporte un cadre légal à une pratique souvent informelle, dans un contexte d’accès difficile au logement et de tensions sur le marché locatif. Elle constitue également une nouvelle source de revenus pour les agences.

Keyzia — Maxime Gicquiaud

Keyzia est une plateforme d’IA conçue pour les entreprises immobilières souhaitant structurer leurs usages de l’IA de manière maîtrisée. La solution centralise des données immobilières, sélectionne les modèles pertinents et accompagne le déploiement opérationnel. Elle vise à rendre l’usage de l’IA concret, sécurisé et adapté aux pratiques métiers, sans nécessité de compétences techniques avancées.

Matchimo — Diara Camara

Matchimo met en place un mandat collaboratif permettant à plusieurs professionnels de travailler ensemble sur une vente. La plateforme centralise les informations, répartit clairement les rôles et facilite la coordination des intervenants. Ce modèle se positionne comme une alternative aux pratiques concurrentielles habituelles, en cherchant à fluidifier les transactions et à renforcer la transparence.

MonHubImmo — Nicolas Fortin

MonHubImmo est une plateforme de partage de mandats entre agents et mandataires. Elle vise à rendre les opportunités plus visibles, en particulier dans les zones tendues, et à faciliter les coopérations entre professionnels. L’outil répond au besoin de sortir de l’isolement commercial, notamment pour les indépendants.

Rénover Pour Demain — Muriel Attolini

Rénover Pour Demain accompagne les copropriétés dans des projets de rénovation énergétique globale, du diagnostic à la mise en œuvre et au suivi. La structure combine ingénierie, montage financier, coordination et plateforme numérique. Elle cherche à lever les freins opérationnels qui ralentissent la transition énergétique dans l’habitat collectif.

SIANA — Valentin Cordier

SIANA se présente comme un assistant conversationnel destiné aux agents immobiliers. Il centralise les interactions, organise les relances commerciales, suggère des actions et génère des messages, notamment à la voix. L’objectif est de simplifier le suivi commercial dans un environnement où les données sont nombreuses mais souvent sous-exploitées.

We Invest France — Xavier Belvaux

We Invest France combine un réseau d’agences physiques, une approche digitale et un modèle de mandataires. Le dispositif vise à offrir aux entrepreneurs immobiliers des outils, du marketing et un accompagnement continu. Le modèle hybride entend concilier proximité locale et développement structuré.

Zefir — Julien Dias

Zefir développe un moteur de recherche immobilière basé sur l’IA conversationnelle. L’utilisateur décrit son projet en langage naturel, et la plateforme adapte les recommandations en fonction de ses préférences et de leur évolution. L’outil répond aux limites des filtres traditionnels, souvent jugés trop rigides.

