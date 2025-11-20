Immobilier : Les Français estiment que la France manque de logements

Malgré un attachement fort à leur lieu de vie et une confiance envers les maires, les Français ressentent une vive inquiétude forte face au manque de logements. Ce qu’il faut retenir de la 6ᵉ vague du Baromètre de l’Habitat Procivis Toluna Harris Interactive.

À quelques mois des élections municipales, la 6ᵉ vague du Baromètre de l’Habitat Procivis Toluna Harris Interactive (septembre 2025) dresse un état des lieux précis du rapport des Français à leur logement, à leur territoire et à l’action publique locale.

Cette nouvelle édition met en évidence un triple constat : un fort attachement à leur lieu de vie, une confiance affirmée envers les maires, et une inquiétude grandissante face au manque de logements. Ainsi, deux tiers des Français (67 %) estiment que la France manque de logements, et 58 % font le même constat à l’échelle de leur commune.

« Ce baromètre montre à quel point les Français restent profondément attachés à leur lieu de vie, mais aussi combien ils éprouvent des difficultés à se loger à un prix supportable. Ils font confiance à leurs maires pour agir, mais ils attendent une offre élargie de logements, adaptée à la réalité de chaque territoire », précise Yannick Borde, président de Procivis.

L’essentiel 82 % des Français sont satisfaits de leur logement

61 % satisfaits de la politique logement de leur commune

67 % pensent qu’il en manque en France.

58 % au niveau de leur commune.

Les Français veulent une relance de la construction, mais adaptée au territoire.

Des Français attachés à leur logement, mais lucides sur les difficultés

Les Français restent majoritairement satisfaits de leur logement : 82 % le déclarent, même si ce sentiment s’effrite chez les locataires (70 %) et dans les grandes villes (76 %). Ceux qui envisagent de déménager souhaitent pour la plupart rester dans un environnement similaire à celui qu’ils connaissent – signe d’un attachement fort à leur territoire et d’une volonté de stabilité.

Pour autant, tout n’est pas rose : le coût du logement, la qualité énergétique et l’accès aux services pèsent sur le quotidien.

La proximité des commerces alimentaires, par exemple, devient un critère clé : plus d’un Français sur deux (54 %) souhaite en avoir davantage à proximité en cas de déménagement, une demande en hausse par rapport à 2024.

Les maires, figures de confiance… mais confrontés à de fortes attentes

Les communes demeurent les collectivités les plus dignes de confiance en matière logement : 64 % des Français estiment qu’elles agissent dans le bon sens, contre seulement 21 % pour l’État. Cette confiance se traduit dans la perception de l’action locale : 61 % se disent satisfaits de la politique de logement de leur commune et 54 % jugent que celle-ci fait ce qu’il faut pour construire de nouveaux

logements.

Mais cette reconnaissance s’accompagne d’attentes élevées. Les citoyens souhaitent que leurs élus aillent plus loin pour favoriser l’installation de nouveaux habitants, préserver les commerces de centre-ville et attirer des entreprises locales.

Le maire apparaît donc à la fois comme l’acteur de confiance et le premier comptable des attentes sociales.

Se loger devient plus difficile parce qu’il manque de logements

La précarité en matière de logement touche désormais toutes les catégories sociales : près de 8 Français sur 10 connaissent dans leur entourage une personne en difficulté pour se loger convenablement.

Les loyers trop élevés (56 %) et les logements mal isolés (49 %) arrivent en tête des motifs évoqués, devant la rareté de l’offre (près de 40 %).

Face à cette situation, deux tiers des Français (67 %) estiment qu’il manque de logements en France, et 58 % font le même constat dans leur commune. S’ils appellent à relancer la construction, ils insistent sur la nécessité de l’adapter : maisons individuelles en milieu rural, logements collectifs dans les grandes villes. En clair, ils veulent plus de logements, mais des logements qui correspondent à leur territoire et à leur mode de vie.

