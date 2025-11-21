Immobilier : « Dans le Vaucluse, 2025 signe le retour de la confiance », Jonathan Le Corronc Clady (FNAIM)
Au micro de Baptiste Julien Blandet pour Mon Podcast Immo en live du salon RENT, Jonathan Le Corronc Clady décrypte le rebond du marché immobilier dans le Vaucluse et dans la région sud.
Invité de Mon Podcast Immo, Jonathan Le Corronc Clady (président de la FNAIM Vaucluse et vice-président régional FNAIM Sud) explique pourquoi la conjoncture immobilière s’améliore dans le Vaucluse.
Le marché immobilier dans le Vaucluse reprend-il vraiment des couleurs ? « Oui, on y est« , répond Jonathan Le Corronc Clady. Selon lui, l’année 2025 marque un vrai tournant : « De la crise à la reprise« . Nationalement, on s’oriente vers 930 000 transactions, soit une hausse de plus de 10 %, accompagnée d’une remontée modérée des prix (+1 %). Une dynamique que le Vaucluse suit de près : +6,7 % en volume et +1,6 % sur les prix.
Une reprise portée par la baisse des taux
Comment expliquer ce regain d’activité ? « Le marché est très corrélé aux taux d’intérêt« . Leur baisse continue depuis le début de l’année (passant de 4,21 % à 3,12 %) a relancé l’appétit des emprunteurs. Plus surprenant encore : « Les particuliers empruntent aujourd’hui moins cher que l’État ». Dans un climat d’incertitude sociale et économique, l’immobilier conserve son statut de valeur refuge.
Le nouveau visage des clients immobiliers
Pour les professionnels de l’immobilier, cette reprise implique un ajustement. « Les clients arrivent plus informés que jamais, grâce à l’IA notamment« , reprend Jonathan Le Corronc Clady. Les agents doivent s’adapter et s’outiller en conséquence. C’est là que la Proptech entre en jeu : à travers le salon RENT ou d’autres initiatives, la FNAIM Sud pousse l’innovation au service de ses 1 500 agences adhérentes.
La région Sud, un laboratoire immobilier
La région Sud se présente comme un véritable laboratoire : mer, montagne, ruralité et zones industrielles coexistent, offrant une représentation condensée de la France. « La première région FNAIM de France innove avec une centrale d’achat inédite pour mutualiser la diffusion des annonces », explique-t-il. Objectif : offrir aux adhérents une meilleure visibilité à moindres coûts tout en renforçant l’impact du fameux « cube jaune« , reconnu par 82 % des Français.
Pour aller plus loin, écoutez l’épisode complet avec Jonathan Le Corronc Clady sur MySweetImmo ou votre plateforme préférée.