Immobilier : « Dans le Vaucluse, 2025 signe le retour de la confiance », Jonathan Le Corronc Clady (FNAIM)

Au micro de Baptiste Julien Blandet pour Mon Podcast Immo en live du salon RENT, Jonathan Le Corronc Clady décrypte le rebond du marché immobilier dans le Vaucluse et dans la région sud.

Invité de Mon Podcast Immo, Jonathan Le Corronc Clady (président de la FNAIM Vaucluse et vice-président régional FNAIM Sud) explique pourquoi la conjoncture immobilière s’améliore dans le Vaucluse.

Le marché immobilier dans le Vaucluse reprend-il vraiment des couleurs ? « Oui, on y est« , répond Jonathan Le Corronc Clady. Selon lui, l’année 2025 marque un vrai tournant : « De la crise à la reprise« . Nationalement, on s’oriente vers 930 000 transactions, soit une hausse de plus de 10 %, accompagnée d’une remontée modérée des prix (+1 %). Une dynamique que le Vaucluse suit de près : +6,7 % en volume et +1,6 % sur les prix.

Newsletter MySweetimmo

Une reprise portée par la baisse des taux

Comment expliquer ce regain d’activité ? « Le marché est très corrélé aux taux d’intérêt« . Leur baisse continue depuis le début de l’année (passant de 4,21 % à 3,12 %) a relancé l’appétit des emprunteurs. Plus surprenant encore : « Les particuliers empruntent aujourd’hui moins cher que l’État ». Dans un climat d’incertitude sociale et économique, l’immobilier conserve son statut de valeur refuge.

Le nouveau visage des clients immobiliers

Pour les professionnels de l’immobilier, cette reprise implique un ajustement. « Les clients arrivent plus informés que jamais, grâce à l’IA notamment« , reprend Jonathan Le Corronc Clady. Les agents doivent s’adapter et s’outiller en conséquence. C’est là que la Proptech entre en jeu : à travers le salon RENT ou d’autres initiatives, la FNAIM Sud pousse l’innovation au service de ses 1 500 agences adhérentes.

La région Sud, un laboratoire immobilier

La région Sud se présente comme un véritable laboratoire : mer, montagne, ruralité et zones industrielles coexistent, offrant une représentation condensée de la France. « La première région FNAIM de France innove avec une centrale d’achat inédite pour mutualiser la diffusion des annonces », explique-t-il. Objectif : offrir aux adhérents une meilleure visibilité à moindres coûts tout en renforçant l’impact du fameux « cube jaune« , reconnu par 82 % des Français.

Pour aller plus loin, écoutez l’épisode complet avec Jonathan Le Corronc Clady sur MySweetImmo ou votre plateforme préférée.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements