Immobilier : 82 % des Français refusent l’impôt sur la succession
Le sujet de la succession est compliqué pour les Français. Parler d’héritage est déjà difficile en famille et la question de la fiscalité l’est encore plus. Les Français expriment un rejet massif de la taxation de l’héritage : 82 % la jugent illégitime.
Alors que les droits de succession alimentent régulièrement le débat public, les Français expriment un rejet massif de la taxation de l’héritage : 82 % la jugent illégitime. Un chiffre puissant, révélateur d’un malaise plus profond : la transmission du patrimoine reste un sujet largement tabou, entouré d’opacité et de non-dit, au sein même des familles.
Selon une enquête de Yomoni, l’incompréhension fiscale s’ajoute à un manque de transparence généralisé : beaucoup ne savent pas ce qu’ils transmettront… ni ce qu’ils recevront :
- 54 % des Français ignorent le patrimoine de leurs parents
- 43 % ne connaissent que partiellement ou pas du tout celui de leur conjoint
- 63 % ne parlent presque jamais ou jamais de transmission en famille
- 82 % jugent illégitime la taxation de l’héritage
- 73 % souhaitent davantage d’informations pour préparer leur succession
« Nous découvrons une France qui rejette massivement la fiscalité successorale, mais qui avance dans un brouillard total sur la transmission. Si rien ne change, les conflits, les erreurs et les pertes financières se multiplieront« , précise Tom Demaison, Directeur de la communication de Yomoni.
Transmission : un sujet très présent… mais très peu partagé en famille
Malgré l’importance du sujet, la transmission reste un terrain miné dans les familles françaises. Une majorité ignore le patrimoine qu’elle est censée transmettre ou recevoir — signe d’un dialogue encore largement absent.
Héritage : un dialogue quasi inexistant malgré les enjeux
Parler d’héritage reste difficile : 63 % des Français n’en discutent presque jamais ou jamais. L’absence d’anticipation domine également : plus d’un tiers ne veulent tout simplement pas en parler.
Une méconnaissance massive des règles fiscales
La fiscalité successorale reste l’un des domaines les moins maîtrisés par les Français : plus d’un sur deux déclare ne rien connaître aux règles en vigueur. Et pourtant, ils sont une écrasante majorité à rejeter la taxation de l’héritage.
Les Français veulent préparer… mais reportent
La prise de conscience existe : la préparation devrait commencer tôt (46 % avant 50 ans). Mais seuls 42 % ont réellement mis en place des dispositions concrètes.
Ce qui bloque : manque d’information, complexité, peur des conflits
Le premier frein cité est clair : 51 % manquent d’information. La complexité et la crainte de tensions familiales suivent de près.
Sécurité, fiscalité et équité : les trois priorités absolues
Lorsqu’on leur demande ce qui compte le plus, les Français répondent clairement :
- Réduire les droits de succession (83 %)
- Assurer l’équité entre les enfants (69 %)
- Préserver le logement familial (59 %)
- Sécuriser juridiquement la transmission (55 %).